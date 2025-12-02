İskenderunspor'un Yeni Teknik Direktörü Gökhan Zan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İskenderunspor'un Yeni Teknik Direktörü Gökhan Zan

İskenderunspor\'un Yeni Teknik Direktörü Gökhan Zan
02.12.2025 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderunspor, Gökhan Zan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor'un yeni teknik direktörü Gökhan Zan oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

RESMEN AÇIKLANDI

Açıklamada, "Şehrimizin evladı, değerli teknik direktör Gökhan Zan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın İskenderunspor'umuza ve kıymetli hocamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Nesine 2. Lig'de 14 haftada topladığı 25 puanla 6. sırada bulunan İskenderunspor, 29 Kasım'da teknik direktör Ayhan Öksüz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

31 MART SEÇİMLERİNDE GÜNDEM OLMUŞTU

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yaptığı yardım çağrılarıyla dikkat çeken Gökhan Zan, depremin bir yıl sonrasında yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde siyasete atılmıştı.

Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş; kampanya döneminde ortaya çıkan ses kaydı ve para pazarlığı iddiaları ülke gündemine oturmuştu.

Gökhan Zan futbola geri döndü
Kaynak: AA

Gökhan Zan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İskenderunspor'un Yeni Teknik Direktörü Gökhan Zan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı
Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış Define avcıları tarihi mezarlığı talan edip, kemikleri çıkarmış
Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı Keçi çobanı buldu, ekipler hemen toprağa gömüp hazırlıklara başladı
ABD’nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza 50 araç birbirine girdi ABD'nin Indiana eyaletini kilitleyen kaza! 50 araç birbirine girdi
Genç kadının ölü bulunduğu evde sahte alkol olduğu belirlendi Genç kadının ölü bulunduğu evde sahte alkol olduğu belirlendi
Cumhurbaşkanı Herzog’dan affını isteyen Netanyahu ilk kez hakim karşısına çıktı Cumhurbaşkanı Herzog'dan affını isteyen Netanyahu ilk kez hakim karşısına çıktı

10:34
Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz telif
Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz telif
10:24
Ayağında 80 bin TL’lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti
Ayağında 80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti
09:54
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı
09:49
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
09:32
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
09:29
Karadeniz’de gerginlik tırmanıyor Bir gemi daha saldırıya uğradı
Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 10:50:18. #7.13#
SON DAKİKA: İskenderunspor'un Yeni Teknik Direktörü Gökhan Zan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.