İSKİ'den Açıklama: Pendik'te Kötü Kokunun Sebebi Yağışla Gelen Organik Maddelerin Çökelti Oluşturması - Son Dakika
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İSKİ'den Açıklama: Pendik'te Kötü Kokunun Sebebi Yağışla Gelen Organik Maddelerin Çökelti Oluşturması

23.07.2022 15:52
İSKİ'den Açıklama: Pendik'te Kötü Kokunun Sebebi Yağışla Gelen Organik Maddelerin Çökelti Oluşturması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Pendik sahilinde atık su kanalından çevreye kötü koku yayıldığı yolundaki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Pendik Çavuşoğlu Deresi’nden Marmara Denizi’ne ulaşan herhangi bir atık su deşarjı bulunmadığı belirtilen İSKİ açıklamasında, derenin deniz ağzındaki kısımda ise yağışla gelen organik maddelerin çökelti oluşturduğu için kokuya neden olduğu belirtildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Pendik sahilinde atık su kanalından çevreye kötü koku yayıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Pendik Çavuşoğlu Deresi'nden Marmara Denizi'ne ulaşan herhangi bir atık su deşarjı bulunmadığı belirtilen İSKİ açıklamasında, derenin deniz ağzındaki kısımda ise yağışla gelen organik maddelerin çökelti oluşturduğu için kokuya neden olduğu belirtildi.

Pendik sahilinden denize dökülen atık su kanalından çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde basında yer alan haberlere İSKİ'den açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, Pendik Çavuşoğlu Deresi'nden Marmara Denizi'ne ulaşan herhangi bir atıksu deşarjı bulunmuyor. Ancak, derenin deniz ağzındaki kısımda son yağışlarla gelen organik maddelerin oluşturduğu çökelti kokuya neden oldu.

İSKİ'nin yazılı açıklaması şöyle:

"22–23 Temmuz 2022 tarihlerinde bazı yazılı, görsel ve sosyal medyada Pendik Sahili'nde atık su kanalından çevreye kötü kokular yayıldığı ve çevre sakinlerinin kokudan rahatsız olduğu ile alakalı haberler yer almıştır.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Pendik Çavuşoğlu Deresi'nden Marmara Denizi'ne ulaşan herhangi bir atık su deşarjı bulunmamaktadır. Çavuşoğlu Deresi'nde sisteme alınan atık sular Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 'ne ulaştırılmaktadır.

Deniz ağzındaki kısımda yağışlı havalarda akışla gelen organik maddeler çökelti oluşturmakta bu da kötü kokuya sebebiyet vermektedir. Sorunun çözümüne yönelik kurumumuzca periyodik olarak derede; yıkama, temizlik ve sirkülasyon çalışması yapılmaktadır. Son olarak bahse konu derede 5 Temmuz 2022 tarihinde yukarıda belirtilen temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Ancak gelen koku şikayetleri üzerine ekiplerimiz derede gerekli incelemeleri başlatmış olup, koku problemine neden olabilecek noktalarda gerekli bakım ve temizliği yapacaklardır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İSKİ'den Açıklama: Pendik'te Kötü Kokunun Sebebi Yağışla Gelen Organik Maddelerin Çökelti Oluşturması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSKİ'den Açıklama: Pendik'te Kötü Kokunun Sebebi Yağışla Gelen Organik Maddelerin Çökelti Oluşturması - Son Dakika
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