İSKİ'den Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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İSKİ'den Dolandırıcılık Uyarısı

11.06.2026 10:47
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İSKİ, yöneticilerinin isimleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık taleplerine itibar edilmemesini istedi.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son günlerde kurumun, genel müdürün ve üst düzey yöneticilerin isimleri kullanılarak vatandaşlardan "yardım, bağış veya para" talep edildiğini belirterek dolandırıcılık uyarısında bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, bu tür taleplerin hiçbir hukuki veya kurumsal dayanağı olmadığı vurgulandı.

İSKİ, son dönemde bazı art niyetli kişilerin kurum yöneticilerinin adını taklit ederek vatandaşlardan maddi taleplerde bulunduğuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

HİÇBİR KURUMSAL DAYANAĞI BULUNMAMAKTADIR

İSKİ adına yetkisiz kişilerin yürüttüğü bu faaliyetlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde İdaremizin, Genel Müdürümüzün ve yöneticilerimizin isimleri kullanılarak vatandaşlarımızdan yardım, bağış veya para talebinde bulunulduğuna ilişkin bilgiler idaremize ulaşmaktadır."

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemle belirtmek isteriz ki; Genel Müdürümüzün, yöneticilerimizin veya idaremizin adı kullanılarak yapılan bu tür taleplerin hiçbir hukuki, idari ya da kurumsal dayanağı bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın, idaremiz adına yetkisiz şekilde gerçekleştirilen yardım, bağış ve para taleplerine kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur.

Benzer girişimlerle karşılaşılması halinde, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ilgili kolluk kuvvetlerine ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurularak gerekli yasal süreçlerin başlatılması önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

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