İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, ilk gününe makamında ailesiyle birlikte namaz kılarak girdi - Son Dakika
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İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, ilk gününe makamında ailesiyle birlikte namaz kılarak girdi

29.03.2023 11:09

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olarak seçilen Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutundaki ilk gününde ailesine namaz kıldırdı. O anlara ait bir fotoğraf paylaşımda bulunan Yusuf, "Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an." ifadelerini kullandı.

İskoçya'da dün yapılan seçimle bölgesel yönetimin yeni başbakanı seçilen Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününde ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı.

İskoçya'nın yeni başbakanı Yusuf resmi konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı

"AİLEME NAMAZ KILDIRDIĞIM ÖZEL BİR AN"

Yusuf, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailem ve ben bugün (28 Mart) parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an." ifadelerini kullandı.

İskoçya'nın yeni başbakanı Yusuf resmi konuttaki ilk gününde namaz kıldırdı

İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bir diğer paylaşımında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüştüğünü de aktaran Yusuf, "İskoçya halkının ve parlamentosunun demokratik isteklerine Birleşik Krallık hükümeti tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça ifade ettim." diye yazdı.

ÜLKENİN İLK MÜSLÜMAN BAŞBAKANI OLDU

İskoçya parlamentosunda 28 Mart'ta yapılan oturumda Başbakan seçilen Yusuf ülkenin ilk Müslüman başbakanı olurken, ülkenin en genç milletvekili ve ilk Müslüman bakanı unvanlarının da sahibi. Şubat ayında Başbakan Nicola Sturgeon'un istifasıyla boşalan İskoçya Ulusal Partisi (SNP) liderliğine kullanılan oyların yüzde 52'sine tekabül eden 26 bin 32 oy ile seçilen 37 yaşındaki Yusuf, rakipleri kampanya sürecinde eşcinsel evliliklere ve kürtaj hakkına karşı çıkarken, LGBT haklarını savunacağını beyan etmişti. Pakistan asıllı Yusuf, ayrıca sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye "kararlı" olduğunu belirtmiş ve "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız." demişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, ilk gününe makamında ailesiyle birlikte namaz kılarak girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, ilk gününe makamında ailesiyle birlikte namaz kılarak girdi - Son Dakika
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