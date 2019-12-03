Son Dakika Haberleri: İŞKUR'dan 10 engelliye hibe desteği
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İŞKUR'dan 10 engelliye hibe desteği

6 saat önce

Niğde İŞKUR Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle hibe desteği dağıtımı ve Engelli zirvesi programı gerçekleştirdi.

İŞKUR'dan 10 engelliye hibe desteği, System.String[]

Niğde İŞKUR Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle hibe desteği dağıtımı ve Engelli zirvesi programı gerçekleştirdi. Niğde Kültür Merkezinde düzenlenen törende Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekili Selim Gültekin, kurum müdürleri ve engelli vatandaşlar katıldı.


Törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, "Şüphesiz ki; bir toplumun gelişmişliği insan hayatına verdiği değer ile ölçülür. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak, onlara destek olmak, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak ve kaliteli yaşam sürmelerini sağlamak; hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olmalıdır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleri ile iş-kur il müdürlüğümüz, milli eğitim müdürlüğümüz, yine belediyemizle birlikte engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çeşitli projeler başlattık.


Dezavantajlı vatandaşlarımızı sosyal hayata, ekonomiye ve istihdama kazandırmak için başlatılan projede engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yaptıkları müracaatlar sonucu hibe almaya hak kazanan girişimcilerimize bugün çeklerini takdim edeceğiz.


Bugün ben bu durumdan ziyadesiyle mutlu oldum. Bu durum göstermektedir ki; engelli kardeşlerimiz kaderine küsüp, kendini dış dünyaya kapatmıyor. Engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Yine bu durum bizlere şunu göstermektedir ki; engellilik herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmektir. Ümit ediyorum ki; engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri, milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır"dedi.


Fertek Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri verdiği konserin ardından 10 engelliye hibe desteği verildi. Hibe alan engelliler kendi işlerini kurabilecek. - NİĞDE

Niğde, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
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