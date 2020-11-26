İŞKUR'dan eski hükümlü ve engellilere yönelik proje desteği - Son Dakika

İŞKUR'dan eski hükümlü ve engellilere yönelik proje desteği

26.11.2020 10:42
İŞKUR'dan eski hükümlü ve engellilere yönelik proje desteği, System.String[]

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, 2021 yılının birinci dönemi engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma proje başvurularının başladığını belirtti.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, 2021 yılının birinci dönemi engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma proje başvurularının başladığını belirtti.

Söz konusu destekten faydalanmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin www.iskur.gov.tr internet adresinde yayınlanan rehbere göre evraklarını tamamlayıp, 18 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğüne veya Tavşanlı Hizmet Merkezi Müdürlüğüne proje evraklarını teslim etmeleri gerektiğini söyleyen İl Müdürü Kamil Uçan," İŞKUR'a kayıtlı, 18 yaşını tamamlamış engelli ve eski hükümlülerimiz de, emekli olmamak, kendi üzerine kayıtlı iş yeri ya da işletme olmaması, iş yerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet etmek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak gibi şartlar aranacaktır. Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığı ile Proje başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile Müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmayacaktır. Eski hükümlüler için, Adalet Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan kuruluş desteği verilecektir" diye konuştu.

Engelli işsizlere, iş gücü kaybının en az yüzde 40 olduğunu "Engellilere verilecek sağlık kurulu raporları" ile belgelenmesi ve projeye başvuru yapması halinde 65 bin TL kuruluş ve işletme desteği verilebileceği belirtildi. - KÜTAHYA

İŞKUR'dan eski hükümlü ve engellilere yönelik proje desteği

Kütahya, Engelli, Aralık, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İŞKUR'dan eski hükümlü ve engellilere yönelik proje desteği - Son Dakika


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