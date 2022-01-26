İŞKUR, Van'da 3 bin 700 genci tekstil sektörüne soktu - Son Dakika

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında kurulan Tekstilkent'te 3 bin 700 genci işe yerleştirdi.

Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu kentlerden Van'da, İŞKUR tarafından yürütülen aktif iş gücü programlarıyla hem kentteki kalifiye eleman ihtiyacı karşılandı hem de binlerce gencin iş sahibi olması sağlandı.

Geçen yıl kent merkezi ve kırsalda yaşayanlara yönelik 530 kurs ve program başlatan İŞKUR İl Müdürlüğü, bu kapsamda 5 bin 564 gence ulaşarak ilgi duydukları ya da kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda eğitim almalarına katkı sundu.

Kurslara katılan gençlerden 3 bin 700'ünün "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında kurulan Tekstilkent'teki fabrikalara yerleşmelerini sağlayan İŞKUR, her meslek grubuna yönelik kurslarla gençlere yeni iş kapıları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mesleki kurslara katılarak üretim halkasının bir parçası olan gençler de hem iş sahibi olmanın hem de ailelerini geçindirebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Gençlerin çalıştığını görünce mutlu oluyoruz"

İŞKUR İl Müdürü Hidayet Kişi, AA muhabirine, istihdama katkı sağlamak ve çalışan sayısını artırmak amacıyla işverenlerle sürekli bir araya geldiklerini söyledi.

İşverenlerin talepleri doğrultusunda programlar geliştirdiklerini anlatan Kişi, "Verimli bir yılı geride bıraktık. İşe kalıcı olarak yerleşen gençleri gördükçe mutlu oluyoruz. Kırsal bölgelerde yaşayan, iş imkanı bulamayan gençlere ulaşıyoruz, kurs ve programlarımıza dahil ediyoruz. Eğitimlerin sonunda olumlu geri bildirimler alıyoruz. İşe yerleşen gençler ev geçindiriyor, ailelerinin geçimini sağlıyor. Bu durum bizi mutlu ediyor." dedi.

İşe yerleştirilen gençlerin 3 ila 9 ay süren eğitim giderlerinin İŞKUR tarafından karşılandığına işaret eden Kişi, şunları kaydetti:

"İşverenlerden gelen talebe göre kurs ve programlar açıyoruz. İş başı eğitimlerinde kursiyerlere cumartesi dahil günde 160 lira ödeme yapıyoruz. Programları haftada 45 saati geçmeyecek şekilde ayarlayabiliyoruz. İstihdam garantili kurslarımızda ise 106 lira veriyoruz. İmalat sektöründe açılan iş başı eğitim programı kapsamında kursiyerlerin 6 aylık maaşlarını biz ödüyoruz. Genel sağlık sigortalarını yapıyoruz. İstihdamı yüzde 50'den aşağı olmayacak şekilde açtığımız her kurs ve program için işverenden taahhüt alıyoruz. Özellikle tekstil fabrikalarında gençler arasında bir rekabet başlamış durumda. Kendini iyi yetiştiren, makineyi çok iyi kullanabilen bir genç 6 bin lira ve daha üstü maaşlarla başka tekstil fabrikalarından teklif alabiliyor."

"İşimi severek yapıyorum"

Fabrikada çalışan 22 yaşındaki Rabia Aydın ise İŞKUR sayesinde hayalindeki işe kavuştuğunu söyledi.

İŞKUR'un kentteki fabrikalarda iş bulmasına yardımcı olduğunu ifade eden Aydın, çalışma hayatına katılma sürecini şöyle anlattı:

"İŞKUR üzerinden kursiyer olarak tekstil fabrikasında işe girdim. 4 aylık maaşım İŞKUR tarafından ödendi. Kursiyerliğim bittikten sonra işimde kalıcı oldum. Genç yaşta sigortalı bir işe yerleştiğim için mutluyum. İşimi severek yapıyorum. Alanımda yükseldim. Şu an şef olarak görev yapıyorum. Aile bütçesine katkı sağlıyorum. Kardeşimin eğitim masraflarını karşılıyorum. Bize bu imkanı sağlayan İŞKUR'a teşekkür ederim."

21 yaşındaki Nazlı Coşan da tekstil fabrikasında hem meslek öğrendiğini hem de ailesinin ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, "İŞKUR üzerinden işe alındım. 6 ay maaşlarımız İŞKUR tarafından ödendi. İşimizde kalıcı olduk. Burada sıcak bir aile ortamı var. İşimi seviyorum. Allah bize bu imkanı sağlayanlardan razı olsun. Aldığım maaşla aile bütçeme katkı sağlıyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. Devletimize, İŞKUR'a usta öğreticilerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.