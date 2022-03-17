İslahiye'de üzüm üreticilerine eğitim verildi - Son Dakika
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İslahiye'de üzüm üreticilerine eğitim verildi

17.03.2022 13:37
İslahiye'de üzüm üreticilerine eğitim verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm üreticilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm üreticilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü tarafından "Çiftçi eğitimiyle tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması" projesi kapsamında üzüm üretiminin yoğun olarak yapıldığı Altınüzüm Mahallesinde çiftçilere eğitim verildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksel Şahin tarafından verilen eğitimde, yetiştirilen üzümün fidan olarak dikiminden, budama ve aşamasına kadar olan süreçte bakımı, yetiştirilmesi, sofralık olarak tüketilmesinden, pekmez yapımı, kuru üzüm yapılması, yaprağından faydalanma ve diğer katma değer üretimlerinin yapılarak ihracatının yapılmasına kadar tüm aşamaları anlatıldı.

Toplantı sonunda 25 çiftçiye katılım belgesi ile çeşitli hediyeler verildi.

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Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslahiye'de üzüm üreticilerine eğitim verildi - Son Dakika


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