İSLAHİYE'NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI - Son Dakika

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GAZİANTEP'in islahiye İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Demokrasi Meydanı'ndaki kutlama programına; İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu,106'ncı Alay Komutanı Albay Sermet Mercan, Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk konularak İstiklal Marşı okunan törende konuşan Belediye Başkanı Kemal Vural, "Bu memleket kolay kurarılmadı, kolay kazanılmadı. Bu önemli günü bizden sonraki nesilde kutlayarak bayrağına ve vatanına sahip çıkacaktır" dedi.

Törende ayrıca İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından çeşitli etkinlikler sahnelendi. Etkinlikler, Büyükşehir Belediyesinin bando ekibinin konseri ile son buldu.