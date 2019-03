İslam Düşmanlığının Getirdiği Son Nokta Budur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Kendilerini demokrasinin, özgürlüklerin, insan haklarının beşiği olarak ilan eden Batı dünyasının gelmiş olduğu son nokta maalesef budur.

Usta, partisinin Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığınca, Nevşehir Ticaret Borsasındaki konferans salonunda düzenlenen "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programında yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki saldırıyla ilgili, tek suçlunun olayı gerçekleştiren cani olmadığını, Müslümanlara karşı takındığı tutum nedeniyle Batı medeniyetinin de suçlu olduğunu söyledi.



Batılı devletlerin, saldırıyı sadece kınamasının yeterli olmayacağını dile getiren Usta, vakit kaybetmeden toplanarak yanlış tutumların önüne geçmesi gerektiğini vurguladı.





Usta, "Ümidimiz, sadece kınayarak kalması değil, tam tersine artık bu soruna bir çözüm bulması için bir masanın etrafında oturmaları ve yanlış gidişatın bir an önce durdurulması yönündedir, bunun için çabalıyoruz." diye konuştu.





AK Parti'nin, iktidar olduğu 16 yıllık süreçte Osmanlı'dan beri devam eden medeniyet anlayışını Türkiye'de sürdürdüğünü, din, dil, ırk ayrımı gözetilmeden herkesin huzur ve güven içinde yaşadığını kaydeden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu, sadece Yeni Zelanda'daki Müslümanlara yapılan bir saldırı ve bir caninin tek başına yaptığı bir olay değil, bütün Müslümanlara karşı, Batı medeniyetinin, ırkçılığın sebep olduğu bir olay. Ümit ediyoruz ki hiçbir ibadethanenin, hiçbir insan dininden veya ibadetinden dolayı bir daha böyle bir saldırıya maruz kalmaz. Biz dinini, dilini, ırkını ayırt etmeksizin, herkese eşit mesafede durup yaşam hakkı veren Osmanlı'dan gelen bir medeniyet ve kültürle var olmuş insanlarız. Bu medeniyet ve kültürle AK Parti olarak 16 yıldır iktidarımızda da aynı anlayışı sürdürerek huzur güven ve barış içinde bir ülke inşa ettik.



Allah'ın izni ile bu modelle daha da iyisini yapmayı hedefliyoruz. Kendilerini demokrasinin, özgürlüklerin, insan haklarının beşiği olarak ilan eden Batı dünyasının gelmiş olduğu son nokta maalesef budur. Artmış olan ırkçılık ve İslam düşmanlığını resmi bir söylem haline getiren devletlerin, insanları getirdiği son nokta budur. Bunun için çabalıyoruz. Cumhurbaşkanımız, 'Dünya 5'ten büyüktür.' derken aslında bunu söylüyor. 5 ülkenin kararları ile bütün dünyayı yönetmeye kalkarsanız eğer işte sonuçları böyle acı ve vahim olabilir."



Aynı şekilde Filistin'deki, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yaşanan dramlara son vermek için gösterilen çaba ve dik duruşun hala dimdik devam ettiğine dikkati çeken Usta, "Bizler de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürüttüğümüz bu mücadeleyi Allah'ın izni ile devam ettireceğiz, bir adım geri durmayacağız, gevşemeyeceğiz, rehavete kapılmayacağız. 'Nasıl olsa milletin teveccühü var, rahatız.' demeyeceğiz. Tam tersine daha da iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.



Usta, 31 Mart'taki seçimlerde AK Parti'li adayların kazanması için kadınların çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, kalan süreçte daha çok vatandaşa ulaşılması gerektiğini kaydetti.





Usta, "Gönül belediyeciliği dediğimiz şey kapısının her daim açık olması, gönlünün açık olması. Mesele sadece yol yapmak, su getirmek, bina yapmak değil. Mesele insanların gönlünü kazanmak. Bu gönül kazanma işinde kadınların rolü çok. Kapı kapı dolaşan, evlere girebilen biz kadınlarız. Sahada yaptığımız her çalışmanın sandıkta da sonucunu görüyoruz." diye konuştu.

