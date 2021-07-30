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İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünden Afrika'da Frankofon ülkeler için ilk eğitim - Son Dakika

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünden Afrika'da Frankofon ülkeler için ilk eğitim

30.07.2021 00:17
İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünden Afrika'da Frankofon ülkeler için ilk eğitim, System.String[]

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC), Fransızca konuşan Afrika ülkeleri için Senegal'de verdiği eğitim programı tamamlandı.

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC), Fransızca konuşan Afrika ülkeleri için Senegal'de verdiği eğitim programı tamamlandı.

Finansmanını İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) sağladığı 3 günlük "OIC/SMIIC Helal Standartları Temel Eğitimi" programı başkent Dakar'da sona erdi.

Hibrit şekilde gerçekleşen eğitime Benin, Fildişi Sahili, Cibuti, Gabon, Gine, Mali, Moritanya, Nijer ve ev sahibi Senegal fiziken, Kamerun, Tunus ve Fas da online şekilde katıldı.

SMIIC'de uzman olarak görevli Yasin Zülfikaroğlu, eğitim programına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zülfikaroğlu, "Bu eğitim, Afrika'da ve Fransızca dilinde gerçekleştirilen ilk eğitim. Buradaki amacımız OIC/SMIIC 1: 2019 - Helal Gıda İçin Genel Kurallar standardının nasıl kullanılacağıyla ilgili ilk temel bilgiyi vererek farkındalık oluşturmak ve bir sonraki adım olan "Helal Gıda Denetçisi" eğitimi için katılımcıları hazırlamak. Eğitim sonunda değerlendirme yapıyoruz." dedi.

Eğitimler, SMIIC Üyesi ulusal standart kuruluşlarına yönelik

SMIIC bünyesinde 2011'den bu yana verilen eğitimlerin dilinin genelde İngilizce olduğunu, daha önce Türkçe, Rusça ve Arapça da eğitimlerin gerçekleştiğini ve Fransızca eğitimlerle de farkındalığı standardın kullanımını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Zülfikaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu eğitimleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye devletlerin ulusal standart kuruluşlarının temsilcileri alıyor. Örneğin Senegal'den Senegal Standart Kurumundan (ASN) temsilciler katılıyor. 3 günlük eğitim programında ilk gün SMIIC ile ilgili bilgilendirme yaptık, helal gıda belgelendirmesi yapan ülkelerin de tecrübelerini paylaşmasını istedik. Fas'ın bu konuda bir sunumu oldu. 2. gün OIC/SMIIC 1: 2019 - Helal Gıda İçin Genel Kurallar standardına ilişkin bilgi verdik. Katılımcıların merak ettikleri hususlarla ilgili de çalıştay şeklinde bir oturumumuz oldu. Ayrıca "OIC/SMIIC 2: 2019 - Uygunluk Değerlendirmesi - Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Kurallar standardı ile ilgili de bilgilendirme yaptık.

"Helal konusunda dünyada bir kargaşa var"

Zülfikaroğlu, katılımcıların geri dönüşlerinin çok olumlu olduğunu belirterek, özellikle eğitim Fransızca düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin OIC/SMIIC standartlarının uygulanmasında çok iyi bir örnek olduğunun altını çizen Zülfikaroğlu, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE), OIC/SMIIC Standartlarını milli standart haline getirerek TS OIC/SMIIC 1 : 2019'i kabul ettiğini, Türkiye'deki bütün belgelendirme kuruluşlarının bu standardı kullanarak belgelendirme yapabildiğini anımsattı.

Zülfikaroğlu, helal belgelendirme kuruluşlarının akredite edilerek yetkinliklerinin onaylanması için de OIC/SMIIC 2 standardının yayınlandığını kaydetti.

Helal belgelendirme kuruluşlarının akredite edilmesi için Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) oluşturulduğunu kaydeden Zülfikaroğlu, HAK'ın, OIC/SMIIC 2 standardını kullanarak Türkiye'de helal gıda belgelendirmesi yapan kuruluşları akredite ettiğini vurguladı.

Zülfikaroğlu, "Helal konusunda dünyada bir kargaşa var, her ülke bunu kendi yönünden algılıyor. Helal kavramın anlamı dünyanın tamamında neredeyse aynı da olsa bazı farklılıklar yaşanıyor. Biz de bu konuda bir standart belirleyip, üye ülkelerden de bu standartları kabul edip ticarete engel olacak uygulamalar getirmemelerini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fransızca olması çok önemliydi"

Eğitim programına katılanlardan Senegal Standart Enstitüsü Basın Sorumlusu Mamadou Sangare, eğitimden çok memnun kaldıklarını helal gıda standartına ilişkin birçok şey öğrendiklerini söyledi.

Fildişi Sahili'nden helal sertifikasyon uzmanı İbrahim Kamagate de helal kavramının hala Frankafon Batı Afrika'da yeterince bilinmediğini belirterek, bu 3 günlük eğitim programının, bu noktada farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

Kamagate, özellikle helal konusunda sertifikasyon ve standart belirleyen kurumların eğitiminin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Eğitim dilinin Fransızca olmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Kamagate, "Bu tarz teknik konuları anadilinizde dinlediğinizde hem anlamanız hem de detaylara vakıf olmanız daha kolaylaşıyor. O nedenle eğitimin Fransızca olması bizim için çok önemliydi." dedi.

SMIIC'in faaliyet alanı

Genel Sekreterliğini İhsan Övüt'ün yaptığı SMIIC, İTT bünyesinde 2010'da kuruldu.

SMIIC, İİT devletleri arasında standartların uyumlaştırılması ve yenilerinin hazırlanması için üye devletler adına ortak standartlar hazırlıyor.

Böylece, ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılması ve ticaretin geliştirilmesi amaçlanıyor.

45 üyesi bulunan SMIIC'in oluşturduğu standartlar, üye devletlerin talebiyle belirleniyor.

Fransızca, Afrika, Helal, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünden Afrika'da Frankofon ülkeler için ilk eğitim - Son Dakika


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