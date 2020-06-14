Korona virüs nedeniyle tatilin gözde mekanlarından Çeşme de eski günlerinin uzağında kaldı. Çeşme'de uzun yıllardın işletmecilik yapan Anıl Karadan, Çeşme esnafının gerekli tüm önlemleri aldığını belirterek, "Çeşme önümüzdeki günlerde eski haline dönecektir" ifadelerini kullandı.



Pandemi nedeniyle dünyada hayat dururken, yeni normale dönüşün ardından gözler tatil beldelerine çevrildi. Ülkenin en önemli gelir kaynaklarından olan turizm de durumdan etkilenirken, özellikle gözde tatil beldelerindeki işletmeciler, Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları doğrultusunda tüm önlemlerini alarak misafirlerini beklemeye başladı. Türkiye'de tatilin 1 numaralı adreslerinden olan Çeşme'de de durum aynı. İşletmeci Anıl Karadan, pandeminin her bölgeyi negatif yönde etkilediğini belirterek, "Yabancı turist sayısında öngörülen düşüşü tahmin edebiliyorken, yerli turist sayısında da beklentinin altında kaldık. Ancak yeni normal düzenle birlikte esnafımızın kurallara riayet konusundaki titizliği sayesinde gün geçtikçe iyi bir noktaya doğru ilerlemekteyiz. Devletin salgını başarılı şekilde yönetmesinin ardından koyduğu kurallar çerçevesinde biz de tüm çalışanlarımızla birlikte özellikle sosyal mesafe ve maske/eldiven kuralı konusunda önlemlerimizi aldık. Masa sayılarımızı yarıya düşürdük. İşletme içerisinde uyarıcı levhalar var. Sensörlü el dezenfektanı, ateş ölçer ve maske stoğumuzla, misafirlerimizi ağırlamak için bekliyoruz. Bunun dışında karekod menü sistemiyle, elden ele dolaşan menüleri de kaldırdık. Cam ve porselen malzemeler yerine, tek kullanımlık tabak, karton bardak gibi malzemelerle hizmet vererek riski en aza indirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Yeni normalle misafirlerimizi ağırlayacağız"



Çeşme'de 20 yıla yakın süredir dondurma satışı yaparak hizmet verdiklerini söyleyen Anıl Karadan, Alaçatı Limon olarak biz yıllardır misafirlerimizle bir aile olduk. Bizim misafirlerimiz dondurmamızın nasıl üretildiğini ve sağlıklı olduğunu bilir. Ayrıca dondurmanın faydalarını bilir. Pandemi ile birlikte 'Dondurma yersem hasta olur muyum?' endişesi taşımayacaklardır. Aldığımız önlemler doğrultusunda da şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonrası da aynı titizlikle devam edecek. Tabii ki salgının bir an önce son bulmasını umuyoruz. Bu yıl turizm sektörü için başta bakanımız olmak üzere verilen emeğin farkındayız. Geçen yaz yaşanan yoğunluğun olmayacağını biliyoruz ama birlik olarak bu sezonu da pas geçmeyeceğiz ve kurallar çerçevesinde yeni normalde misafirlerimizi ağırlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL