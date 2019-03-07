Son Dakika Haberleri: İsmail Erdem, Ataşehirlilerin Regaip Kandili'ni Kutladı

İsmail Erdem, Ataşehirlilerin Regaip Kandili'ni Kutladı

24 dakika önce

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir halkının Regaip Kandili'ni kutladı.

İsmail Erdem, Ataşehirlilerin Regaip Kandili'ni Kutladı, System.String[]
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir halkının Regaip Kandili'ni kutladı.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Küçükbakkalköy Prestij Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. İsmail Erdem, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve AK Parti Ataşehir İlçe teşkilatı yönetimi ile birlikte gezerek vatandaşa karanfil takdim etti.

Başkan Erdem, "Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaib Gecesini idrak ederek bir kez daha üç aylara ulaşmanın sevincini yaşayacağız" dedi.

Vatandaşlar karanfil dağıtan Başkan Erdem, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Ataşehir'de seçim programına katıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:18 Kaynak: İHA

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