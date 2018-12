İsmail Kartal'dan Mehmet Yiğiner'e Cevap

Teknik direktör İsmail Kartal MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner 'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.İsmail Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, MKE Ankaragücü ile yollarının ayrılmasından sonraki süreçte Başkan Mehmet Yiğiner'in medyada yer alan ifadeleri üzerine, bazı konulara açıklık getirmek zorunda kaldığını belirtti.Ligde Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda, başkan ve yönetim kurulunu istifaya davet ettiğinin iddia edildiğini vurgulayan Kartal, "Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerini istifaya davet etmiş olmam söz konusu değildir. Böyle bir şey düşünülemez.Kusurlu bensem görevi bırakmaya hazır olduğumu ama sorunun esasta kaynak sıkıntısı olduğunu ve bunu aşmanın, yönetimin görevi olduğunu ifade ettim. Açıklamalarımın sonunda bana yöneltilen soruya verdiğim cevaplarda, başkan ve yönetimin konuyu değerlendireceğini ve benim ayrılmamı isterlerse bu karara uyacağımı ifade ettim." şeklinde görüş aktardı.İsmail Kartal, maçtan sonraki basın toplantısında söylediklerinin içeriğini Yiğiner'in anlamadığını savunarak, "İfadelerimi yanlış değerlendirdiği anlaşılan Sayın Yiğiner bu hatalı değerlendirmeden hareketle benim birileri ile anlaştığımı, hain olduğumu, camiayı yok saydığımı, birilerinin piyonu olduğumu, Eskişehirspor ve Gaziantepspor 'u küme düşürdüğümü ileri sürmüştür.Kimseyi istifaya davet etmediğim için kimse ile bir iş birliğim ve birilerinin piyonu olmam söz konusu değildir. Bu iddiası ile ilgili olarak 'Araştırırsanız bulursunuz.' diyen Sayın Başkan'ı araştırmaya ve neticelerini kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.MKE Ankaragücü'nün, ligin en az koşan ekibi olduğu söylemleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Kartal, şunları kaydetti:"Takımın başarısını salt koşu mesafesine, isabetli pas sayısına göre değerlendirmek son derece hatalıdır. Bugüne kadar 20 puan toplayan ve Sayın Başkan'ın bir ay önce yaptığı bir açıklamada çok memnun olduğunu belirttiği takımın koşu mesafeleri o dönemde de farklı değildi. Ayrıca ellerinde bulunduğunu belirttikleri bilgilerden diğer takımların istatistiklerini değerlendirirlerse koşu mesafeleri ile lig sıralamasının paralellik arz etmediğini, en çok koşan takımların alt sıralarda yer alabildiğini de teyit edeceklerdir. Bugün 20 puan ve üzerinde olmak isteyen kaç camia vardır ve bu camialar ve başkanlar için koşu mesafesi ne anlam ifade eder? Real Madrid 'in, 32 takım arasında en az koşan takımken Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu ve 99 kilometre ortalamasının MKE Ankaragücü'nün ortalamasından düşük olduğu da vakıadır. Öte yandan, takımın koşu mesafeleri geçtiğimiz sezondan çok farklı değildi. Madem bu koşu mesafeleri bu kadar önemliydi Süper Lig'de benimle neden devam edildi? Parasız pulsuz her şeyle mücadele ettiğim ve kaynak bulduğum için mi? Artık üzerinize düşeni yapın deyince hain, başarısız iş bilmez mi olduk? Türk futbol kamuoyu hangi şartlar altında neler yapıldığını takdir etmektedir.""Sayın Başkan büyük haksızlık yapmaktadır"Mali konularda futbolculardan söz alındığı belirtilen açıklamaya da değinen Kartal, şöyle devam etti:"Sayın Başkan'ın futbolculardan mali konuda söz aldığını iddia ettiği toplantı da, yine tarafımdan teknik ekibimle beraber futbolcularla yapılmıştır ve hiçbir yönetim kurulu üyesi bu toplantıda bulunmamıştır. Yine o toplantıda da futbolculara, eğer antrenmanda ve maçta mali sorunların etkisiyle performans sergileyemeyeceklerini düşünüyorlarsa o akşam görevi bırakmaya hazır olduğumu söylemiştim. Futbolcuların söz verdiği iddia edilen toplantı bu toplantıdır.Hiçbir camiayı küçük görmem. Hele hizmet verdiğim kulübün mensuplarına, takımı her koşulda destekleyen ve beni bağrına basan Ankaragücü taraftarlarına ise sevgi ve saygıdan başka bir hissim yoktur.Daha önce görev yaptığım iki kulübü küme düşürdüğümü ileri süren Sayın Başkan büyük haksızlık yapmaktadır. Söz konusu kulüplerden birinde sadece dört müsabakada ve her ikisinde de ligin sadece ilk yarılarında görev yaptım. Bu halde benim takımları küme düşürdüğümü ileri sürmek kabul edilemez."Başkan Mehmet Yiğiner'in, diğer kulüplerin kendisiyle çalışmaktan çekineceğini ileri sürdüğünü aktaran İsmail Kartal'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Tüm futbol dünyası benim yapımı, karakterimi bilir. Kendileri benimle yolları ayırmaya karar verdiklerinde, tarafıma iletilen ve bir kısım fedakarlık da içeren teklifi derhal kabul ettim ve sulh yolu ile konuyu sonuçlandırdık. MKE Ankaragücü Kulübü ile sözleşmemin devamı boyunca sergilediğimiz performans ortadadır. Sayın Başkan kendisinin de açıkça kabul ettiği başarılarımı, kendileri ile ayrılırken sergilediğim tutumu dikkate alır ise kimsenin benimle masaya oturmaktan çekinmeyeceğini görecektir.Bu noktada belirtmek isterim ki söz konusu uzlaşma çerçevesinde bu sezona ilişkin tüm sözleşmesel ücretlerim ile geçen sezondan kalan alacağımın kulüp tarafından kabul edilmiş olması, daha önceki beyanlarımın doğruluğunun teyididir. Ancak en önemlisi, dile getirdiğim benim değil futbolcularımın alacakları idi. Bu şekilde ayrılmamıza rağmen ben ve yardımcılarım ciddi indirim yaptığımız gibi tamamen kulübün öngördüğü ödeme planını da itirazsız olarak kabul ettik. Söz konusu olan benim alacaklarım olsa idi hemen ertesi gün ne kulüp böyle bir teklif yapabilir ne de ben ve yardımcılarım bu teklifi kabul ederdik.Bu vesile ile başta güzide MKE Ankaragücü camiası olmak üzere tüm kamuoyuna saygılarımı sunarım."