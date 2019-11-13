Son Dakika Haberleri: İsmail Köybaşı İspanya'da umduğunu bulamadı
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İsmail Köybaşı İspanya'da umduğunu bulamadı

7 saat önce

Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Granada'ya transfer olan 30 yaşındaki sol bek, 13 haftası geride kalan ligde sadece 1 maçta ve 45 dakika forma şansı bularak hayal kırıklığı yaşadı.

İsmail Köybaşı İspanya'da umduğunu bulamadı, System.String[]

Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Granada'ya transfer olan 30 yaşındaki sol bek, 13 haftası geride kalan ligde sadece 1 maçta ve 45 dakika forma şansı bularak hayal kırıklığı yaşadı.


İspanyol ekibine transferinden önce A Milli Futbol Takımı kadrosuna da çağırılan İsmail Köybaşı, Granada'da yeterli forma bulamamasıyla birlikte milli takımda oynama şansını da kaybetti.


Granada ile 1 yıllığına anlaşan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin tamamlanmasını beklemeden devre arasında Süper Lig'e dönebileceği ifade edildi.


Luis Suarez'in Granada'ya attığı harika golleri izliyoruz...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

İsmail Köybaşı, Fenerbahçe, Granada, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:58 
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