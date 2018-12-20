Son Dakika Haberleri: İsmail Öz: ABD Karizmasını Çizdirdi

İsmail Öz: ABD Karizmasını Çizdirdi

1 saat önce

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Sosyolog-Tarihçi İsmail Öz, "Türkiye'nin hamleleri ve kararlı duruşu karşısında ABD büyük bir zarara uğradı, tabiri yerindeyse karizması çizildi.

İsmail Öz: ABD Karizmasını Çizdirdi, System.String[]
ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Sosyolog-Tarihçi İsmail Öz, " Türkiye'nin hamleleri ve kararlı duruşu karşısında ABD büyük bir zarara uğradı, tabiri yerindeyse karizması çizildi. ABD amaçlarından vazgeçmeyecektir, nefes toplamak için geri adım attı, ileride yeni hamleler görebiliriz" dedi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon düzenlemeye hazırlandığı bugünlerde dün ABD Başkanı Trump, 'Suriye'de DEAŞ'ı yendik, orada tek bulunma gerekçemdi' Tweet'i attı. Ardından Beyaz Saray, Suriye'den asker çekmeye başladıklarını duyurdu. Sosyolog-Tarihçi İsmail Öz, "ABD uzun zamandır kendi içinde birtakım çatışmalar yaşıyordu. ABD'nin Suriye'de kalması kazançlı bir durum değil.Türkiye'nin kararlı duruşu sonrasında ABD geri adım atmak durumunda kaldı" diye konuştu.

"ÇEKİLME TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ZAFERİDİR"

ABD'nin dünyada hiç kimseye hesap vermeden tek başına hareket etme çabası içerisinde olduğunu belirten Öz, "Her yerde olmak ve o bölgeleri yönetmek istiyor. Ama Suriye'de kalmanın maliyetleri ağırdır. Kendi askerlerini bölgede tutmaktan ziyade PKK,PYD terör örgütleri üzerinden harekat içerisine girdi. Trump'ın oradan çekilme planlarını, Türkiye'nin bölgedeki hamlelerinin dışında okumak mümkün değil. Bu çekilme, Türkiye'nin diplomatik zaferidir" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DE KAZANAN TÜRKİYE'DİR"

Terör örgütlerinin bölgede ABD tarafından "silgi" niyetine kullanıldığını söyleyen Öz, "Trump DAEŞ ile mücadeleyi kazandıklarını söyledi. Ama ortada böyle bir örgüt var mıydı? Önce buna bakmak lazım. Suriye'de kazanan Türkiye'dir, bölgeye yaptığı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları ABD'nin geri adım atmasında etkili olmuştur. Terör örgütleri orada bir silgidir, ABD silgi olarak onları kullanıyor. Bölgedeki tarihi ve kültürel bütün kodları silip tarihinden kopararak yeni bir düzen kurmak istiyor"dedi.

"TÜRKİYE SÜRECİ PROAKTİF OLARAK YÖNETTİ"

Türkiye'nin hamleleri karşısında ABD'nin büyük bir zarara uğradığını aktaran Öz, "Karizması çizildi. Bu da basit bir hadise değildir. Türkiye'nin diplomasi ve askeri olarak aldığı en büyük zaferlerden biri Zeytin Dalı operasyonuydu. ABD'nin oradaki politikaları çöktü. Türkiye süreci proaktif bir şekilde yönetti, kararlılığı etkili oldu. Rusya ile birlikte yürüteceği politikalar ve kararlılığı bundan sonraki süreci belirleyecektir" diye konuştu.

"ABD AMAÇLARINDAN VAZGEÇMEYECEKTİR"

ABD'nin tamamen veya gönüllü olarak bölgeden çekilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Öz, "Yenilmiş havası oluşturmak da istemez. ABD amaçlarından vazgeçmeyecektir, nefes toplamak için geri adım attı. İleride yeni hamleler görebiliriz. Türkiye ve Rusya'nın hamleleriyle geri adım atmak zorunda olan ABD, varlığını bölgeden çekmez. ABD'nin açıklamalarına rağmen Türkiye etkin bir harekat yürütüyor. Bu harekatlar ABD'yi bölgede zayıflatıyor. Karşı karşıya kalma süreci ABD'ye pozisyon kaybettiriyor ve böyle olunca da dünya nezdinde imajı çiziliyor" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:31 Kaynak: DHA

Suriye, Türkiye, İsmail Öz, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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