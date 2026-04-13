İsmail Türüt’ün atkı tepkisi tartışma yarattı

Rizeli sanatçı İsmail Türüt, Ankara’da düzenlenen Trabzon Günleri etkinliğinde sergilediği tavırla dikkat çekti. Boynunda Trabzon spor atkısı bulunan Türüt’ün, bir gencin Çaykur Rizespor atkısı takma girişimini sert şekilde geri çevirmesi, etkinlik alanında kısa süreli gerginliğe neden oldu. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte konu geniş kesimler tarafından tartışılmaya başlandı.

ETKİNLİKTE GERGİN ANLAR YAŞANDI

Trabzon Günleri kapsamında düzenlenen etkinlikte sahne alan İsmail Türüt’ün boynunda Trabzonspor atkısı bulunuyordu. Bu sırada bir gencin Çaykur Rizespor atkısı takmak istemesi üzerine sanatçı, bu girişimi anında ve sert bir refleksle geri çevirdi.

Yaşanan bu anlar etkinlik alanında kısa süreli gerginliğe yol açarken, bazı katılımcılar şaşkınlık yaşadı, bazıları ise duruma tepki gösterdi. Görüntülerin yayılmasıyla olay daha geniş kitlelere ulaştı.

TEPKİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Olayın ardından kamuoyu iki farklı görüş etrafında şekillendi. Bir kesim Türüt’ün tavrını “net bir duruş” olarak değerlendirirken, diğer kesim ise bu davranışı “gereksiz sertlik” ve “çelişkili bir tavır” olarak yorumladı.

Sanatçının geçmişte Rize ile Trabzon arasındaki kardeşliğe vurgu yapan açıklamaları da yeniden hatırlatılarak, bu hareketin söylemleriyle ne kadar örtüştüğü sorgulandı.

REKABET YENİDEN GÜNDEME TAŞINDI

Yaşanan olay, sadece bireysel bir tepki olarak kalmayıp Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki rekabeti de yeniden öne çıkardı. Karadeniz’in iki önemli kulübü arasındaki rekabetin saha dışına yansıyan bu örneği, spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

Olayın ardından “bu bir refleks mi yoksa bilinçli bir duruş mu?” sorusu tartışılmaya devam ediyor.

Haber: Yavuz Günay