İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi - Son Dakika
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İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi

25.06.2022 13:35

Önceki gün yaşamını yitiren Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyeti ile İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç oldu. Hayat hikayesi merak edilen Kılıç, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evine yaptığı ziyaretle gündeme gelmişti.

İsmailağa cemaatinin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, önceki gün hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu için dün Fatih Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Yüz binlerin akın ettiği cenazeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar ve birçok siyasi isim de katıldı.

YENİ LİDER CENAZE TÖRENİNDE DUYURULDU

Ustaosmanoğlu'nun vefatı ile akıllara "Cemaatin yeni lideri kim olacak?" sorusu geldi. Akıllarda soru işareti bırakmak istemeyen Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cenazede kalabalığa hitap ederek, "Efendimiz, şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, 'Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum' Allah hepinizden razı olsun." dedi.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

Bu açıklama sonrasında tüm gözler İsmailağa cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç ismine çevrildi. 92 yaşındaki Kılıç, 1930 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa'da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi'ye manevî dersini Nuri Efendi verdi. Bursa'da askerlik hizmetini yapan Hasan Kılıç bir süre burada yaşamına devam etti. Kılıç daha sonra Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yanında kalarak ondan ders aldı. Uzun yıllardan beri İsmailağa Cemaati içerisinde bulunan Kılıç, aynı zamanda Ustaosmanoğlu'nun dünürü.

2 SENE ÖNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hasan Kılıç'ın adı Ocak 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrasında öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Kılıç'I evinde ziyaret etmiş; o anlara ilişkin fotoğrafları Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından paylaşmıştı.

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Son Dakika Güncel İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi - Son Dakika


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