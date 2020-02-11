İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter... - Son Dakika

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İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter...
6 saat önce
İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi. Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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