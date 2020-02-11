İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter... - Son Dakika

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter...

6 saat önce

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi.

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter..., System.String[]

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Adliyesi, Sekreter, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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