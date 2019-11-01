İSO Türkiye İmalat PMI Ekim'de 49 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Ekim'de 49 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul İmalat PMI ise üst üste ikinci ay eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti ve Ekim'de 53,6'ya yükseldi. İstanbul imalat sektöründeki iyileşme, Şubat 2018'den beri gözlenen en yüksek hızda gerçekleşti.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ekim 2019 dönemi sonuçları açıklandı.



Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Eylül'de 50 düzeyinde gerçekleşen Türkiye İmalat PMI ekimde 49 seviyesinde gerçekleşti ve Türk imalat sektöründe hafif bir ivme kaybına işaret etti.



Yeni siparişler Ekim'de yavaşlama kaydederek eylülde gözlenen büyümeyi tersine çevirdi.



Anket katılımcıları, hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında talep zayıflığı olduğunu belirtti. Firmalar, talep koşullarındaki zorluklara üretimi hafif azaltarak cevap verdi. Ekim'deki bazı zayıflık belirtilerine rağmen firmalar istihdam düzeyini artırmaya devam etti. İstihdam üst üste ikinci ay büyüme kaydetti ve böylece çalışan sayılarında 2018 başlarından beri ilk kez arka arkaya artış gerçekleşti.



İstanbul İmalat PMI Ekim'de 53,6'ya yükseldi



Eylülde 51,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da ekimde üst üste ikinci ay olmak üzere eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşti ve sektörün faaliyet koşullarının daha da iyileştiğine işaret etti. PMI Ekim'de 53,6'ya yükselirken, sektördeki iyileşme Şubat 2018'den beri gözlenen en yüksek hızda gerçekleşti.



Müşteri talebinin güçlenmesine bağlı olarak yeni siparişler Ekim'de üst üste 3'üncü ay artış kaydetti. Ayrıca yeni işlerdeki belirgin büyüme son 20 ayın yüksek hızında gerçekleşti. Yeni ihracat siparişleri de büyüme gösterdi ancak artış hızı toplam yeni siparişlerdekine göre daha düşük seviyede ölçüldü. Yeni siparişlerdeki artış, imalatçıları istihdam düzeyini artırmaya teşvik etti. İstihdam artışı, Aralık 2011'den beri en yüksek hızda olmanın yanı sıra, anketin başladığı Ocak 2006'dan beri kaydedilen en yüksek oranlardan birinde gerçekleşti. Artan kapasite, üretimde de güçlü bir artışı destekledi ve üretim son 4 ayda üçüncü kez büyüme kaydetti. Üretim gereksinimlerindeki artışla birlikte imalatçıların satın alma faaliyetleri güçlü bir hızda ve üst üste ikinci ay artış gösterdi. Girdi alımları genel olarak yatay seyretti ve böylece 20 aylık düşüş trendini sona erdirdi. Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste beşinci ay gerileyerek Ocak 2015'ten beri en düşük oranda gerçekleşti ve seri ortalamasının daha da altına düştü. Maliyet baskılarının görece azalması, firmaların satışlarını desteklemek için nihai ürün fiyatlarında indirim yapmalarına olanak sağladı ve böylece fiyatlar üst üste ikinci ay düşüş kaydetti. - İSTANBUL