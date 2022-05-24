İspanya Başbakanı Sanchez: "İsveç ve Finlandiya Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılacak" - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez: "İsveç ve Finlandiya Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılacak"

24.05.2022 15:03
İspanya Başbakanı Sanchez: "İsveç ve Finlandiya Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılacak"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO'ye üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın haziran sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne katılacaklarını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO'ye üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın haziran sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne katılacaklarını açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi'nde konuşan Sanchez, 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne İsveç ve Finlandiya'nın katılacağını söyledi.

NATO'nun geleceği ve Avrupa Birliği'nin istikrarı için İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının "çok önemli" olduğunu savunan Sanchez, "Müttefiklerin duygu ve siyasi iradeleri bu ülkeleri kabul etmektir. İspanyol hükümeti her iki ülkeyle olan taahhüdünü yerine getirmek için ulusal parlamentosundaki süreci hızlandıracaktır." dedi.

Sanchez, Madrid'deki zirvede NATO'nun 2030 yılına kadar olan süreçteki yeni stratejik konseptinin tanımının yapılacağını, ayrıca Sahra Altı Afrika'daki durumun ele alınması gerektiğini ifade etti.

İspanya Başbakanı "Zirvede, Putin'e karşı koyma ve NATO stratejisini dikkate alma konusundaki konumu hakkında Rusya'ya sağlam bir mesaj iletmek şart." dedi.

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Kaynak: AA

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