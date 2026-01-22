İspanya'da 10 Ton Kokain Operasyonu - Son Dakika
İspanya'da 10 Ton Kokain Operasyonu

22.01.2026 02:02
İspanya'daki gemideki operasyonla ilgili Türkiye'de 12 kişi gözaltına alındı, 10'u tutuklandı.

İspanya'da bir gemide 10 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu; bazı ulusal yazılı ve görsel medyada yer alan "Atlantik Okyanusu'nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" şeklindeki haberlerin ardından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklanırken, 2 isim ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlarından hakim karşısına çıktı. Çetin G., Engin Ç., Mesut Y., Fares D., Semra A., Ahmet A., Abdurrahman K., Sulayman M., Mehmet Murat B., İbrahim Y., Hasan C. tutuklanırken; A.A. ve M.B.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına resen el koyulduğu kaydedilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

