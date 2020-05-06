İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 244 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 244 kişi öldü - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 244 kişi öldü

6 saat önce

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 244 artarak 25 bin 857'ye çıktı.

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 244 kişi öldü, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 244 artarak 25 bin 857'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, son üç gündür 200'ün altında olan günlük ölüm sayısı bugün biraz artarak 244 oldu.

Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 857'ye ulaştı.

PCR testlerine dayanan toplam vaka sayısı da son 24 saatte 996 artışla 220 bin 325'e çıktı.

Diğer yandan Kovid-19'u atlatan kişi sayısı da son 24 saatte 2 bin 516 artışla 126 bin 2 oldu.

Salgının en fazla görüldüğü yer olan Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 46 artışla 8 bin 466'ya çıkarken, hastanede tedavi görenlerin sayısının da 180 artışla 41 bin 31'e ulaştı.

İspanya, Kovid-19 salgınında ölü sayısı bakımında ABD, İngiltere ve İtalya'nın ardından dördüncü, vaka sayısında ABD'nin ardından ikinci, iyileşen sayısında ise ABD ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

İspanyol meclisi OHAL'in uzatılmasını tartışıyor

Bu arada Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'tan bu yana uygulanan, 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü hali (OHAL) uzatmak isteyen sol koalisyon hükümetin tezkeresi bugün mecliste tartışılıyor.

Anayasa gereği en fazla 15 gün süreyle uzatılan OHAL için dördüncü kez meclisin onayını isteyen hükümet, bu kez muhalefet partilerinin desteğini kaybederek, sert eleştiriler aldı.

İlk üç OHAL tezkeresine destek veren ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) bu kez "çekimser" oy kullanarak desteğini geri çektiğini açıkladı.

PP lideri Pablo Casado, hükümetin açıkladığı ve 4 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme süreci takvimi için "Rus ruleti oynuyorsunuz" eleştirisini yaparak, hükümetten 15 gün içinde bir "B planı" beklediklerini söyledi.

Mecliste üçüncü büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal da son tezkerede olduğu gibi bugün de "hayır" oyu kullanacaklarını belirtti.

Abascal, "Kovid-19'a karşı dünyada en kötü yönetimi gösterdiği" iddiasıyla hükümetin istifasını istedi.

Başbakan Pedro Sanchez ise kademeli normalleşmeye geçilmesine rağmen tedbiri elden bırakmamak adına OHAL'in gerekliliğini savunarak, "Şu anda OHAL'i uzatmamak büyük bir hata olur ve affedilemez." dedi.

Sanchez ayrıca, kademeli normalleşme sürecinde ülke genelinde birinci seviyeye geçilmesinin öngörüldüğü 11 Mayıs'tan sonra Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için ülkede "yas ilan etmeyi" planladıklarını açıkladı.

Mecliste azınlık olarak ocak ayında kurulan koalisyon hükümetinin OHAL'i uzatması için "basit çoğunluk" yeterli oluyor.

Muhalefetteki Vatandaşlar (C's) ve Bask Milliyetçi Partisinin (PNV) açıkladığı destekle mecliste akşam saatlerinde yapılacak oylamayla İspanya'da OHAL'in 24 Mayıs'a kadar uzatılması öngörülüyor.

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 01:24 Kaynak: AA


Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı         
19:30
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız         
19:20
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi         
19:10
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var         
19:03
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni         
18:38
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli         
16:39
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi         
16:13
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın         
16:11
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi         
16:06
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir         
15:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı         
15:57
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti         
15:44
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı         
15:40
Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek Yurt dışından gelerek 14 gün karantinada tutulan adam, odasını kullandığı öğrencilere burs verecek         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 19:39:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 244 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]