İspanya'daki casus programla dinleme skandalının arkasında Fas'ın olduğu iddia ediliyor - Son Dakika
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İspanya'daki casus programla dinleme skandalının arkasında Fas'ın olduğu iddia ediliyor

05.05.2022 12:37
İspanya'daki casus programla dinleme skandalının arkasında Fas'ın olduğu iddia ediliyor

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in cep telefonlarının geçen yıl "Pegasus" adlı casus yazılım programı aracılığıyla yasa dışı olarak dinlenmesinin arkasında Fas'ın olduğu iddia edildi.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in cep telefonlarının geçen yıl "Pegasus" adlı casus yazılım programı aracılığıyla yasa dışı olarak dinlenmesinin arkasında Fas'ın olduğu iddia edildi.

İspanyol hükümeti 2 Mayıs'ta mahkemeye suç duyurusunda bulunmuş, ardından yaptığı açıklamayla Başbakan Sanchez'in cep telefonuna Mayıs 2021'de 2 kez ve Savunma Bakanı Robles'inkine de Haziran 2021'de bir kez izinsiz giriş yapıldığını bildirmişti.

Sanchez ve Robles ile dönemin Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın cep telefonunun aynı tarihlerde dinlendiği ancak Laya'da Pegasus sisteminin kullanılıp kullanılmadığının henüz belli olmadığı belirtildi.

İspanyol basını, söz konusu tarihlerin İspanya ile Fas arasında diplomatik krizin yaşandığı döneme denk geldiğine dikkati çekerken, İngiliz The Guardian gazetesi de dinlemelerin ardından Fas'ın olduğunu ileri sürdü.

İngiliz gazetesi, olayın çok daha büyük olduğunu, 200'den fazla İspanyol siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcisinin cep telefonunun, İsrail yazılım şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus adlı casus yazılımla dinlendiğini yazdı.

Forbidden Stories platformunun bir raporunu yayımlayan gazete, Fas tarafından 2019'da potansiyel hedef olarak 50 binden fazla kişinin cep telefonunun seçildiğini, Pegasus veri tabanına 200'den fazla İspanyollara ait cep telefonunun dahil edildiğini öne sürdü.

İspanyol hükümeti, casus dinlemelerin yabancı kaynaklı olduğunu açıklasa da spekülasyon yaratmamak için herhangi bir ülke ya da kurum ismi vermedi.

Azınlık koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi ve muhalefetteki sağ görüşlü partiler, iddialarla ilgili mecliste araştırma komisyonu kurulmasına karşı çıkarken, tartışmalar meclis savunma ve devlet sırları komisyonlarında devam ediyor.

Casus yazılımla dinleme skandalı haberleri, ilk olarak 18 Nisan'da 60 kadar ayrılıkçı Katalan siyasi lider ve düşünce önderinin dinlendiği iddiasıyla ABD'nin The New Yorker dergisi tarafından ortaya atılmıştı.

Mevcut durumda azınlık koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Katalan ve Bask siyasi partiler, muhalefetteki sağ görüşlü partiler ve hatta koalisyonun küçük ortağı Unidas Podemos, iddialar nedeniyle Savunma Bakanı Robles'in ve İspanya Ulusal İstihbarat Merkezinin (CNI) ilk kadın başkanı olan Paz Esteban'ın istifasını istiyor.

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Başbakan, Pegasus, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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