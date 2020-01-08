İspanya Süper Kupası, Suudi Arabistan'da! İlk finalist Real Madrid olur mu? iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor İspanya Süper Kupası, Suudi Arabistan'da! İlk finalist Real Madrid olur mu? iddaa oranı... - Son Dakika Spor

İspanya Süper Kupası, Suudi Arabistan'da! İlk finalist Real Madrid olur mu? iddaa oranı...

6 saat önce

Bu bir ilandırVALENCIA - REAL MADRIDBu sene 4 takımla düzenlenen ve maçların Suudi Arabistan'da oynanacağı İspanya Süper Kupası birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak.

İspanya Süper Kupası, Suudi Arabistan'da! İlk finalist Real Madrid olur mu? iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


VALENCIA - REAL MADRID


Bu sene 4 takımla düzenlenen ve maçların Suudi Arabistan'da oynanacağı İspanya Süper Kupası birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak.


Cidde'de oynanacak yarı final mücadelelerinin ilkinde ValenciaReal Madrid karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise Barcelona ve Atletico Madrid kozlarını paylaşacak.


Kritik karşılaşma öncesi Valencia'da önemli eksikler var!


Takımın yıldız ismi Rodrigo sakatlandığı için bu maçta forma giyemeyecek. Yine bir başka forvet Gonçalo Guedes ay sonuna kadar yok. Manu Vallejo ile Lee Kangin de Valencia'nın diğer eksikleri.


Real Madrid'de ise Eden Hazard ve Marco Asensio'nun sakatlığı sürerken bu isimlere Karim Benzema ve Gareth Bale de eklendi.


James Rodriguez, Marcelo ve Lucas Vazquez ise takımla çalışmalara başlamıştı.


Suudi Arabistan, Real Madrid, Valencia, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:04 
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