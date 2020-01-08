İspanya Süper Kupası, Suudi Arabistan'da! İlk finalist Real Madrid olur mu? iddaa oranı...

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VALENCIA - REAL MADRID



Bu sene 4 takımla düzenlenen ve maçların Suudi Arabistan'da oynanacağı İspanya Süper Kupası birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak.



Cidde'de oynanacak yarı final mücadelelerinin ilkinde Valencia – Real Madrid karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise Barcelona ve Atletico Madrid kozlarını paylaşacak.



Kritik karşılaşma öncesi Valencia'da önemli eksikler var!



Takımın yıldız ismi Rodrigo sakatlandığı için bu maçta forma giyemeyecek. Yine bir başka forvet Gonçalo Guedes ay sonuna kadar yok. Manu Vallejo ile Lee Kangin de Valencia'nın diğer eksikleri.



Real Madrid'de ise Eden Hazard ve Marco Asensio'nun sakatlığı sürerken bu isimlere Karim Benzema ve Gareth Bale de eklendi.



James Rodriguez, Marcelo ve Lucas Vazquez ise takımla çalışmalara başlamıştı.



