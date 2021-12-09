İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında anlaşmalar imzalandı - Son Dakika

İspanya ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yapılan görüşmelerde sağlık, siyasi istişareler ve diplomatik eğitim alanlarında anlaşmalar imzalandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de resmi temaslarda bulunan GKRY lideri Nikos Anastasiadis, Kral 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez ile karşılıklı görüşerek, bazı bakanlıklar arasında sağlık, siyasi istişareler ve diplomatik eğitim alanlarında iş birliğini artıran anlaşmalara imza atıldı.

İspanya Başbakanlık kurumu tarafından yapılan ve GKRY ile ortak olduğu belirtilen açıklamada ayrıca "göçmen akışlarının etkin yönetimini garanti altına almak için gündemde olan yeni bir iltica ve göç anlaşmasında ilerleme kaydedilmesi" yönünde Avrupa Birliği'ne çağrı yapıldı.

Açıklamada, Başbakan Sanchez'in düzensiz göç krizinin yönetimi konusunda Rum liderle hemfikir olduğu, AB'den ortak sorumluluk ve etkin dayanışma temeline dayalı yeni bir anlaşma beklentisi içinde olduğunun vurguladığı belirtildi.

Diğer yandan Sanchez-Anastasiadis görüşmesinde Doğu Akdeniz meselesinin de ele alındığı, her iki liderin de "ülkelerin egemenliğini, egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi, kara ve deniz sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak korunması ve barışçıl, istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Akdeniz bölgesi elde etmenin AB'nin stratejik bir önceliği olmasını sağlama konusunda anlaştığı" bildirildi.

Sanchez ve Anastasiadis'in "Kıbrıs sorununa ilişkin, BM kararları ve AB ilkeleri doğrultusunda siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu ve iki bölgeli bir federasyona dayalı kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüme yönelik güçlü desteklerini bir kez daha teyit ettikleri" ifade edildi.