İspanya, Yasa Dışı İsrail Sevkiyatlarını Kolaylaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İspanya, Yasa Dışı İsrail Sevkiyatlarını Kolaylaştırıyor

09.02.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Gençlik Hareketi'ne göre, İspanya yasa dışı İsrail ürünlerinin aktarımını sürdürüyor.

ABD merkezli "Filistin Gençlik Hareketi" örgütünün raporuna göre Ocak-Kasım 2025 tarihleri arasında yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ABD'ye 957 sevkiyat yapıldığı ve bunların büyük çoğunluğunda İspanya ve Portekiz limanlarının kullanıldığı bildirildi.

İspanya'da yayım yapan El Diario gazetesi, "Filistin Gençlik Hareketi"nin raporuna dayanarak verdiği haberde, gerek Uluslararası Adalet Divanının Temmuz 2024'teki tavsiye niteliğindeki kararına gerekse İspanya hükümetinin vaatlerine rağmen İspanya'nın yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen malların aktarımını kolaylaştırmaya devam ettiğini belirtti.

Söz konusu rapora göre, Ocak-Kasım 2025 tarihleri arasında yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ABD'ye 957 sevkiyat yapıldığı aktarıldı.

Bu sevkiyatların 529'unun Avrupa limanlarından gerçekleştirildiği, İspanya'nın Valensiya ve Barselona limanları üzerinden 390, Portekiz'den 115, Hollanda'dan 22 ve Belçika'dan da 2 kez hizmet verildiği kaydedildi.

Ayrıca İspanya'nın bu sevkiyatlarda son olarak Aralık 2025'te Malaga limanının kullanılmasına izin verdiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, "yasa dışı İsrail yerleşimlerinden çıkan malların ticaretinde Avrupa deniz limanlarına sistematik bağımlılığın bir kez daha gösterildiği" vurgulanarak, "uluslararası hukuk tarafından belirlenen, bu tür ticareti durdurma ve hiçbir şekilde buna katkıda bulunmama yükümlülüğünü devletlerin yerine getirmedikleri" ifade edildi.

İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümeti, 23 Eylül 2025 tarihli Kraliyet Kararnamesi ile yasa dışı İsrail yerleşimlerinden kaynaklanan ürünlerin ithalatını yasaklarken, bu yerleşimlere veya bu yerleşimlerden yapılan mal transit ve aktarmalarını yasaklamadı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Gençlik, İspanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya, Yasa Dışı İsrail Sevkiyatlarını Kolaylaştırıyor - Son Dakika

Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

18:17
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:22
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 18:47:14. #7.11#
SON DAKİKA: İspanya, Yasa Dışı İsrail Sevkiyatlarını Kolaylaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.