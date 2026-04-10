İspanya'da festivalde Netanyahu kuklası yakıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya’da festivalde Netanyahu kuklası yakıldı

Haberin Videosunu İzleyin
10.04.2026 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İspanya’nın Malaga kentine bağlı El Burgo kasabasında Paskalya etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel “Yahuda’nın yakılması” festivalinde bu yıl İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kuklası yakıldı. “Kötülüklerin yakılması” ritüeli çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, kasaba halkının İsrail’e yönelik tepkisini yansıtan bir protestoya dönüşürken, o anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

“YAHUDA'NIN YAKILMASI” GELENEĞİ SÜRÜYOR 

Katolik dünyasının önemli dini dönemlerinden Paskalya kapsamında İspanya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, El Burgo kasabasındaki “Yahuda’nın yakılması” festivali öne çıktı.

1940’lı yıllardan bu yana sürdürülen gelenek kapsamında her yıl “kötülüğü temsil eden” bir figür seçilerek yakılıyor.

BU YILIN SEMBOLÜ NETANYAHU OLDU 

Kasaba halkı bu yıl, Filistin’de yaşananlar ve İran’a yönelik saldırılar nedeniyle sorumlu tuttukları Netanyahu’nun kuklasını seçti. Yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki dev kukla, kasaba merkezinde düzenlenen festivalde ateşe verildi.

FESTİVAL PROTESTOYA DÖNÜŞTÜ 

Etkinlik sırasında toplanan kalabalık, alevler içindeki kuklayı alkışlarla izlerken, festival İsrail’e yönelik protesto gösterisine dönüştü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

"SAVAŞA VE SOYKIRIMA HAYIR" MESAJI  

Kasabanın belediye başkanı Maria Dolores Narvaez, etkinliğin uzun yıllardır süren bir gelenek olduğunu belirterek, bu yıl seçilen figürle “savaşa ve soykırıma hayır” mesajı vermek istediklerini ifade etti.

Yaklaşık 1800 nüfuslu El Burgo’da düzenlenen festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Binyamin Netanyahu, Festival, İspanya, Malaga, İsrail, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 8k7mxzpfdk 8k7mxzpfdk:
    tek kelimeyle helal olsun ispanya ayakta alkışlıyorum sizleri 19 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 20:02:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.