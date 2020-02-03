İspanyol sanatçı Monica Molina, İstanbul'da konser verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanyol sanatçı Monica Molina, İstanbul'da konser verecek - Son Dakika

İspanyol sanatçı Monica Molina, İstanbul'da konser verecek

6 saat önce

İspanyol şarkıcı ve oyuncu Monica Molina, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

İspanyol sanatçı Monica Molina, İstanbul'da konser verecek, System.String[]

İspanyol şarkıcı ve oyuncu Monica Molina, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Başarılı sanatçı, 28 Şubat'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sevilen şarkılarını yorumlayacak.

"Tu Despedida", "Vuela", "De Cal y Arena", "A Vida", "Mar Blanca " adlı albümlere imza atan sanatçı, "Autorretrato" isimli 6. albümünün kapak çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirmiş ve albüm röportajlarında " Türkiye'yi çok seviyorum. Türkler de beni çok seviyor. Orada olmak, nefes almak bile bir ayrıcalık." ifadelerini kullanmıştı.

Müzik albümlerinin yanı sıra 20'ye yakın yapımda rol alan Monica Molina, Oscar Wilde'dan uyarlanan bir tiyatro oyununda da sahne aldı.

28 Şubat, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sancaktepe'de temizlik işçisi, bayrak hassasiyetiyle gönülleri fethetti
Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada! Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması: İnceleme başlatıldı Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 20:43:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanyol sanatçı Monica Molina, İstanbul'da konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]