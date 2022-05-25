İspanyol STK'ye ait yardım gemisi Akdeniz'de 100'den fazla göçmeni kurtardı - Son Dakika
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İspanyol STK'ye ait yardım gemisi Akdeniz'de 100'den fazla göçmeni kurtardı

25.05.2022 14:29
İspanyol STK'ye ait yardım gemisi Akdeniz'de 100'den fazla göçmeni kurtardı

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, Akdeniz'de alabora olan teknedeki 100'den fazla göçmeni kurtardı.

İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms, Akdeniz'de alabora olan teknedeki 100'den fazla göçmeni kurtardı.

İspanyol STK Open Arms, Twitter hesabından bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, kuruluşa bağlı Astral gemisinin, Akdeniz'in orta kesiminde gece saatlerinde içinde 100'den fazla kişinin bulunduğu bir tekneye yardım ettiğini bildirdi.

Teknenin alabileceği yükün üstünde yüklü olması sebebiyle dengesizlikten devrildiği ve denize düşen göçmenlerin gece karanlığında güçlükle kurtarıldığı belirtildi.

Tekneden bölgeye yakın ülkeler Malta, Tunus ve İtalya'ya yardım çağrısı yapıldığını aktaran Open Arms, bu ülkelerin uzun süre boyunca tekneden gelen yardım çağrısına yanıt vermediğini ve bunun "anlaşılması güç" ve "kabul edilemez" bir şey olduğu eleştirisinde bulundu.

Open Arms'tan kurtarma operasyonuna ilişkin öğlen saatlerinde yapılan ikinci paylaşımda ise bölgeye Tunus Sahil Güvenliğinden bir devriye botunun yardıma geldiği, bunun üzerine göçmenlerin Tunus devriye botuna binmeyi reddederek denize atladığı ve Astral tarafından kurtarıldıkları kaydedildi.

Open Arms, hava koşulları daha da kötüleşmeden İtalyan makamlarına kurtarma operasyonunda koordinasyonu üstlenmesi çağrısı yaptı.

Open Arms'ın Astral gemisi dün de Akdeniz'i geçmeye çalışan 110 göçmene yardım etmişti.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle Avrupa menşeili sivil toplum kuruluşları kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Söz konusu rotada zaman zaman trajediler de yaşanıyor. Teknelerin alabora olması sebebiyle ya da göçmenlerin kalabalık nedeniyle havasızlıktan öldüğü hadiseler de kaydediliyor.

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Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu Tunus açıklarında göçmen botu battı: 1 ölü, 75 kayıp Tunus açıklarında göçmen botu battı: 1 ölü, 75 kayıp
Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşları, Akdeniz, Tunus, Malta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanyol STK'ye ait yardım gemisi Akdeniz'de 100'den fazla göçmeni kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanyol STK'ye ait yardım gemisi Akdeniz'de 100'den fazla göçmeni kurtardı - Son Dakika
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