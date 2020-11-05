İspanyol tenisçi Nadal "1000'ler kulübü"ne girdi

Rafael Nadal, Paris Masters Tenis Turnuvası'nın 2. turunda Feliciano Lopez'i 2-1 yenerek kariyerindeki 1000. tekler galibiyetini elde etti.

Rafael Nadal, Paris Masters Tenis Turnuvası'nın 2. turunda Feliciano Lopez'i 2-1 yenerek kariyerindeki 1000. tekler galibiyetini elde etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sert kort turnuvasının 2. turunda, 1 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile dünya sıralamasının 64. basamağındaki vatandaşı Lopez karşılaştı. İlk seti 6-4 kaybeden Nadal, rakibi karşısında oldukça zorlansa da 7-6 ve 6-4'lük setlerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Turnuvadaki en iyi derecesi 2007'de oynadığı final olan Nadal, adını 3. tura yazdırdı. Profesyonel kariyerindeki ilk galibiyetini 2002'de Mallorca'daki ATP turnuvasında alan İspanyol raket, bu sonuçla 1000. tekler maçını kazandı. 34 yaşındaki Nadal, Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1242) ve Ivan Lendl'dan (1068) sonra açık dönemde bunu başaran 4. tenisçi oldu.

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