İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi

İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
13.03.2026 00:19
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İspanya'nın Rayo Vallecano takımına 3-1 yenildi. Maç öncesinde Samsun sokaklarında iki takım taraftarlarının birlikte gerçekleştirdiği tezahüratlar dikkat çekti. Türk taraftarlar, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez lehine sloganlar atarken, İspanyol taraftarlar ise 'Atatürk' tezahüratlarıyla karşılık verdi. Bu coşkulu tezahüratlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.

MAÇA İKİ TAKIM TARAFTARLARI DAMGA VURDU

Zorlu karşılaşmaya iki takım taraftarlarının maç öncesinde Samsun sokaklarında birlikte gerçekleştirdiği tezahürat damga vurdu. Samsun sokakları, eşine az rastlanacak unutulmaz bir atmosfere sahne oldu. Türk taraftarlar, savaş karşıtı olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez lehine sloganlar attı.

İSPANYOLLARDAN KARŞILIK 'ATATÜRK' İLE GELDİ

İspanyol taraftarlardan bu jeste karşılık 'Atatürk' tezahüratlarıyla geldi. Rayo Vallecano'yu destekleyen İspanyollar, art arda 'Atatürk' tezahüratlarında bulundu. Ardından iki takım taraftarları da hep bir ağızdan attığı "Pedro Sanchez, Atatürk" sloganlarını atmaya başladı. Bu coşkulu tezahüratlar, kısa süre içerisinde sosyal medyada dikkat çekerek büyük beğeni topladı.

ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Öte yandan mücadeleyi izlemek için Samsun'a gelen İspanyol taraftarlar, Atatürk heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yalnız Kurt Yalnız Kurt:
    Neden Atatürk. heryerde bir yönlendirme var 19 56 Yanıtla
    Tolga karakaya Tolga karakaya:
    TÜRKİYE=ATATÜRK 54 14
    slayt man slayt man:
    Sen sor diye zoruna gittiyse İran orda 33 11
    Emirhan Tabak Emirhan Tabak:
    Cumhuriyetin kurucusu dünyada iz bırakmış 34 9
    Emirhan Tabak Emirhan Tabak:
    Bence Atatürk'ün hayatını okumalisin ozaman anlarsin 27 8
    Yücel Aydoğan Yücel Aydoğan:
    Ülkenin kurucu lideri olduğundan olmasın. 3 0
    n922wcgpzc n922wcgpzc:
    zoruna gidiyorsa git başka ülkede yaşa 0 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
