İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.

MAÇA İKİ TAKIM TARAFTARLARI DAMGA VURDU

Zorlu karşılaşmaya iki takım taraftarlarının maç öncesinde Samsun sokaklarında birlikte gerçekleştirdiği tezahürat damga vurdu. Samsun sokakları, eşine az rastlanacak unutulmaz bir atmosfere sahne oldu. Türk taraftarlar, savaş karşıtı olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez lehine sloganlar attı.

İSPANYOLLARDAN KARŞILIK 'ATATÜRK' İLE GELDİ

İspanyol taraftarlardan bu jeste karşılık 'Atatürk' tezahüratlarıyla geldi. Rayo Vallecano'yu destekleyen İspanyollar, art arda 'Atatürk' tezahüratlarında bulundu. Ardından iki takım taraftarları da hep bir ağızdan attığı "Pedro Sanchez, Atatürk" sloganlarını atmaya başladı. Bu coşkulu tezahüratlar, kısa süre içerisinde sosyal medyada dikkat çekerek büyük beğeni topladı.

ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Öte yandan mücadeleyi izlemek için Samsun'a gelen İspanyol taraftarlar, Atatürk heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.