Son Dakika Haberleri: Isparta 32 Spor'da galibiyet sonrası ilginç istifa
Son Dakika Spor Isparta 32 Spor'da galibiyet sonrası ilginç istifa - Son Dakika Spor

Isparta 32 Spor'da galibiyet sonrası ilginç istifa

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Sarayönü Belediyespor galibiyeti sonrasında ilginç bir istifa yaşandı.

Isparta 32 Spor'da galibiyet sonrası ilginç istifa, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Sarayönü Belediyespor galibiyeti sonrasında ilginç bir istifa yaşandı. Şampiyonluğun en güçlü takımlarından biri durumuna gelen pembe-yeşillilerde Ali Koca istifa etti. Koca, istifa gerekçesini ise özel sebepler olarak gösterdi.


Koca'n istifa açıklamasında şunları söyledi; "Çok sevdiğim Isparta 32 Spor'a hasbıhal kader yönetici oldum. Elimden geldiğince bu işin hakkını vermeye çalıştım. Bunda da bir miktar başarılı olduğumu düşünüyorum.


Artık, bazı ve özel sebeplerden dolayı fazla zaman zaman ayıramayacağım için hem Isparta 32 Spor genel kaptanlığından hem de yönetim kurulundan istifa ediyorum. Hiç kimseye haber vermeden bu kararı almış bulunmaktayım.


Değerli başkanlarım ve tüm yönetim kurulu arkadaşlarımdan özür diliyorum. Bundan sonra bir taraftar olarak hem yönetim, hem teknik heyet, hem de futbolcu kardeşlerimin yanında olmaya devam edeceğim. Bu takım Allah'ın izniyle şampiyon olacaktır.


Tüm Isparta 32 Spor camiasına saygı ve sevgilerimi sunuyor, yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah. Saygılarımla". - ISPARTA

Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Isparta'da gelin, misafir oldukları kayınvalidesinin evinde camdan atladı
Kaynanasının evinin camından atladı, ağır yaralandı Erdoğan'ın "Kalemini kırarız" dediği isim: AK Parti'den istifa etmeyeceğim Yönetici asistanlığından istifa edip atık kağıttan çanta üretmeye başladı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 17:58:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta 32 Spor'da galibiyet sonrası ilginç istifa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]