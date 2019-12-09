Son Dakika Haberleri: Isparta 32 Sporlu taraftar ve futbolculardan erken şampiyonluk kutlamaları
Son Dakika Spor Isparta 32 Sporlu taraftar ve futbolculardan erken şampiyonluk kutlamaları - Son Dakika Spor

Isparta 32 Sporlu taraftar ve futbolculardan erken şampiyonluk kutlamaları

7 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, geçtiğimiz yıllarda şampiyonluk yolunda beraberlikle umutları tüketen Konya temsilcisi Sarayönü Belediyespor'u bu kez deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Isparta 32 Sporlu taraftar ve futbolculardan erken şampiyonluk kutlamaları, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, geçtiğimiz yıllarda şampiyonluk yolunda beraberlikle umutları tüketen Konya temsilcisi Sarayönü Belediyespor'u bu kez deplasmanda 4-1 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Pembe-yeşillilerde büyük sevinç yaşandı. Dünkü maçın ardından kente adeta şampiyonluk havası esti.


Maçtan dönen Isparta 32 Gençlik Taraftar Grubu ve sporseverler, Sarayönü Belediyespor galibiyeti sonrasında Isparta 32 Sporlu futbolculara karşılama töreni yaptı.


Kalabalık grup daha sonra Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda erken şampiyonluk kutlamaları yaparak, şarkılar söyledi. - ISPARTA

Sarayönü, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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