Isparta-Antalya Karayolunda Heyelan

01.02.2026 18:10
Yağışlar nedeniyle düşen kaya parçaları trafiği aksattı, yol kısmen açıldı.

Haber: Muhammet Fatih Başcı

(ANTALYA) - Isparta– Antalya karayoluna düşen kaya parçaları nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından dağdan kopan büyük kaya parçaları Isparta-Antalya karayoluna düştü.

Heyelan nedeniyle yol tamamen trafiğe kapanırken, yolda mahsur kalan sürücüler ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmak için seferber oldu.

Sürücülerin yardımlaşmasıyla yol, tek şerit halinde kontrollü olarak kısmen ulaşıma açıldı. Olayın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, düşen kayaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Antalya–Isparta karayolu yeniden trafiğe açılarak ulaşım normale döndü.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.