Isparta'da 10 Araç Birbirine Girdi: 13 Yaralı

ISPARTA'da, yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı düşünce sürücülerinin kontrolünden çıkan 10 araç, birbirine girdi.

ISPARTA'da, yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı düşünce sürücülerinin kontrolünden çıkan 10 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada 13 kişi yaralandı.



Kaza, saat 08.00 sıralarında, Süleyman Demirel Havalimanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Isparta- Afyonkarahisar yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı düşünce sürücülerinin kontrolünden çıkan 10 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada, araçlarda bulunan 13 kişi hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.



- Isparta

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