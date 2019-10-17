Son Dakika Haberleri: Isparta'da 6 ton kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da 6 ton kaçak içki ele geçirildi

Isparta'da 6 ton kaçak içki ele geçirildi

1 saat önce

Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, merdiven atı üretimi yapılan 6 ton şarap, rakı ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek, konuyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da 6 ton kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, merdiven atı üretimi yapılan 6 ton şarap, rakı ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek, konuyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar doğrultusunda, Senirkent ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Uluğbey köyünde piyasaya sürülmek üzere kaçak şarap üretildiği bilgisine ulaştı.


Jandarma ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 bin 13 litre kaçak şarap, 40 litre kaçak rakı, 1 kilogram anason, 5 kilogram sodyum bikarbonat, 1 adet rakı imalinde kullanılan düzenek ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.


Operasyonda, E.E. (44) - İ.K. (56) - E.D. (51) - V.G. (27) ve E.A. (46) isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.


Yapılan değerlendirme ve çalışmalarda, üretilen kaçak içkilerin Isparta'da piyasaya sürülmek istendiği ortaya çıktı.


Isparta il Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı bilgilendirmede, "Halkımızın sağlığını tehdit eden sahte alkol kaçakçılığına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir" denildi. - ISPARTA

Jandarma, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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