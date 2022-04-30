Isparta'da 7 yılda 400 madde bağımlısı genç tedavi edildi - Son Dakika
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Isparta'da 7 yılda 400 madde bağımlısı genç tedavi edildi

30.04.2022 12:36
Isparta'da 7 yılda 400 madde bağımlısı genç tedavi edildi

Isparta'da Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneğinin (UYUMDER) ücretsiz hizmet veren rehabilitasyon merkezinde, 7 yılda 400 genç madde bağımlılığından kurtuldu.

Isparta'da Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneğinin (UYUMDER) ücretsiz hizmet veren rehabilitasyon merkezinde, 7 yılda 400 genç madde bağımlılığından kurtuldu.

İlaçsız rehabilitasyon yöntemiyle madde bağımlısı gençlere umut olan 51 dönüm arazideki merkezde at çiftliği, kütüphane, hobi bahçesi, ahşap ve demir atölyesi, oyun salonu ve havuz gibi birçok etkinlik alanı bulunuyor.

Merkezin yöneticisi Yaşar Erbil, AA muhabirine, kuruldukları yıldan bu yana 400 madde bağımlısını tedavi edildiğini söyledi.

Merkezde şu an 25 kişin tedavi edildiğini belirten Erbil, "Allah'a çok şükür gençlerimizi bu zehirli maddelerden kurtardık. 50 kişi daha gelecek. Allah'ın izniyle onları da tedavi edeceğiz." dedi.

Merkeze başvuran kişilerin ilk 15 günlük tedavi süreçlerinde kriz süreci yaşadıklarını belirten Erbil, "Gençlerimizin başlarında 2 hocamız bekliyor, herhangi bir olumsuzlukta müdahale ediyorlar. 15 gün geçtikten sonra bir buçuk aylık sauna sürecine başlıyoruz. Psikologlarımızla birlikte beyin temizliğine başlıyoruz, bu yaptıklarımız yaklaşık 3-4 ay gibi bir zamanı kapsıyor. Gençlerimiz için merkezimizde kurslar açtık kalmak isteyen olursa kursumuzda hoca olarak kalabiliyor yoksa ailelerinin yanlarına sapa sağlam gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Erbil, ayrıca UYUMDER'deki güneş enerjisi panelleri sayesinde kullandıkları elektriğin yarısını ürettiklerini sözlerine ekledi.

Isparta'da 7 yılda 400 madde bağımlısı genç tedavi edildi
Isparta'da 7 yılda 400 madde bağımlısı genç tedavi edildi
Isparta'da 7 yılda 400 madde bağımlısı genç tedavi edildi
Isparta'da 7 yılda 400 madde bağımlısı genç tedavi edildi
Isparta'da 7 yılda 400 madde bağımlısı genç tedavi edildi

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Rehabilitasyon, Uyuşturucu, Isparta, Erbil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da 7 yılda 400 madde bağımlısı genç tedavi edildi - Son Dakika


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