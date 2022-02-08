Belediye Başkanı açıkladı: Isparta'da 9 köye hala elektrik verilmedi - Son Dakika

Bilgiç, elektriksiz köy sayısının 9 olduğunu, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Başdeğirmen ise "Meteoroloji'ye göre sabaha karşı başlayacak kar yağışı 7-8 saat sürecek. Yeniden kar geliyor, 10-20 santim olacağı tahmin ediliyor" dedi.

Isparta'da, 3 Şubat Perşembe günü, 11 saat yağan kar sonrası elektriklerin kesildiği il merkezindeki 44 mahallenin tamamına enerji verildiği açıklandı. Dün itibarıyla 53 olan, elektrik sorunu yaşanan köy sayısının da 9'a düştüğü ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. TBMM Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de kentteki son durumla ilgili bilgi verdi.

"EN KISA SÜREDE ELEKTRİK VERECEĞİZ"

İlk gün 135 bin abonenin etkilendiği kar yağışıyla afet yaşadıklarını belirten Bilgiç, 2 binin üzerinde noktadaki hatlarda hasar oluştuğunu, peyderpey bu hatlara müdahale edildiğini söyledi. Ekiplerin güçlendirildiğini, 635 ekiple çalışmaların Isparta genelinde devam ettiğini anlatan Bilgiç, "Şu an sadece 9 köyümüz kaldı henüz elektriğe kavuşturulamamış. Onlara da en kısa sürede elektrik vermek için bütün ekipler çalışıyor. Maddi hasarla ilgili bütün kurumlar AFAD, tarım, çevre ve şehircilik il müdürlükleri tespit çalışmalarını yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

3 BİN 200 SOKAK VE CADDE AÇILDI

Belediye Başkanı Başdeğirmen ise perşembe günü 10 saati aşkın kar yağışı sonrası şehirde önemli miktarda kar birikintisi oluştuğunu belirterek, "3 bin 200 yol ve caddemizi açmak için anında müdahaleye başladık. Tabi aynı gün bitmesi mümkün değildi, 2 gün içerisinde tüm sokak ve caddelerimizi ulaşıma açtık. Su konusunda sıkıntımız olmadı. Elektrikler kesik olmasına rağmen jeneratörlerle su pompalarımızı çalıştırdık, su verdik. Belediyenin asli hizmetlerinden olan yol açımı ve suyun evlere ulaşımı sağlandı. Hiçbir sorun olmadı" dedi.

5 METREYİ BULAN KAR YIĞINI TEMİZLENİYOR

Yol kenarlarında 5 metreyi bulan kar yığınları oluştuğunu, toplamak için çalıştıklarını anlatan Başdeğirmen, "Büyük bölümünü hallettik, az bir şey kaldı. İnşallah bugün de geri kalanını tamamlayıp, sorunsuz hale getireceğiz. Elektrikler kesildiğinde jeneratörlere genellikle köylerde ihtiyaç oldu. Köylere elektrik için 60'a yakın jeneratör verildi. Eksik kalan yerlere de jeneratörler veriliyor. Merkezde hiçbir sorunumuz kalmadı, 44 mahallemizin tamamına enerji verildi. Mahalle aralarındaki tel kopmaları tamir edildi. Merkezde hiçbir sorun kalmadı ama köylerimizde elektrik şirketi çalışıyor" diye konuştu.

"YENİDEN KAR GELİYOR, 7-8 SAAT SÜRECEK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve bakan yardımcılarının 5'inci gün itibarıyla Isparta'da olduklarını anlatan Başdeğirmen, "İnşallah bugün itibarıyla havada güzel lodos esiyor, kar erimeye başladı ama Meteoroloji'nin verdiği bilgiye göre bu gece sabaha karşı başlayacak kar yağışı 7-8 saat sürecek. Yeniden kar geliyor, 10-20 santim olacağı tahmin ediliyor" dedi.

Bir mahallede pazar yerinin yıkıldığını, Halıkent pazar yerinin de hasar gördüğünü ve yıkılması gerektiğinin, hasar tespit çalışmaları sonucu bildirildiğini belirten Başkan Başdeğirmen, elektrik hatları ve kesintilerle ilgili eleştiriler üzerine de "Vatandaşlarımız açısından aslında eleştiri değil, ulaşabildikleri tek yer bizdik çünkü bizden sürekli destek istediler. Eleştiriyi yapanların amaçları ise farklıydı, biz elektrikle ilgili bir kuruluş değiliz. Özel şirketlerin takip ettiği bir işlem bu. Çok büyük bir afetti, gerçekten çok büyük bir yağıştı. 20 yılın üzerinde böyle bir şey görmedik ama çok şükür bir ölüm, yaralanma olayımız olmadı. Herhangi bir vatandaşımızın enerji kesintisi dışında kazalı, hastalıklı bir durum yaşanmadı" diye konuştu.