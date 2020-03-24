Isparta'da aynı aileden 3 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi - Son Dakika

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Isparta'da aynı aileden 3 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi
6 saat önce
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tokmakcık köyünde yaşayan Ramazan ve Ayşe Kaya (70) çifti ile kızları Saniye Kaya (45), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.
Durumu fark eden Saniye Kaya, anne ve babasını uyandıramayınca komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 kişiyi Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Baba ve kızının hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Ayşe Kaya'nın Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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