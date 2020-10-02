Isparta'da kamunun ve STK'ların etkinlikleri Aralık ayına kadar yasaklandı - Son Dakika

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının etkinlerinin 1 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmamasına karar verdi.

Isparta'da korona virüs(Kovid-19) vaka artışlarının ardından yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, bazı yeni tedbir kararları aldı. Alınan karara göre kamu kurumu ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri bugünden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar yapılamayacak. Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesine karar verilmiştir" denildi. - ISPARTA