Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

11.05.2022 23:08
Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin istihbarat çalışması sonucu E.D. yakalandı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında 15 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen E.D. işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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Isparta, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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