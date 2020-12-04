Isparta'da milli eğitime bağlı personeller filyasyon ekiplerinde görevlendirilebilecek - Son Dakika

Isparta'da milli eğitime bağlı personeller filyasyon ekiplerinde görevlendirilebilecek

04.12.2020 15:39
Isparta'da milli eğitime bağlı personeller filyasyon ekiplerinde görevlendirilebilecek, System.String[]

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, okulların uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan personellerin, ihtiyaç duyulması halinde filyasyon ekiplerinde görevlendirilmesi kararını aldı.

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, okulların uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan personellerin, ihtiyaç duyulması halinde filyasyon ekiplerinde görevlendirilmesi kararını aldı.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığının resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı gereği okulların kapalı olması nedeniyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı görev yapan memur, hizmetli, kadrolu işçi ve TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında çalışan diğer personellerin ihtiyaç duyulması halinde geçici olarak filyasyon ve saha çalışmalarında sağlık personellerine yardımcı olmak üzere valilik ile kaymakamlıklar tarafından il ve ilçe sağlık müdürlükleri emrine görevlendirilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda yüz yüze eğitime başlanması durumunda ilgili personel görevlendirmelerinin sonlandırılacağı bildirildi. - ISPARTA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hıfzıssıhha Kurulu, Isparta, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da milli eğitime bağlı personeller filyasyon ekiplerinde görevlendirilebilecek - Son Dakika


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