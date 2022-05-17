Isparta'da öğrenciler Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da öğrenciler Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti

17.05.2022 22:50
Isparta'da öğrenciler Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Isparta'daki anıt mezarını ziyaret etti.

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Isparta'daki anıt mezarını ziyaret etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencileri, Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki anıt mezarda Demirel için dua okudu.

Öğrenciler daha sonra Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ni gezdi.

Ziyarette öğrencilere, Prof. Dr. Serpil Ağcakaya, Doç. Dr. Dilek Göze Kaya, Doç. Dr. Ceyda Şataf ile araştırma görevlileri Hamit Çetin ve Işıl Kaya eşlik etti.

YORUMLAR
500
Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya döndü
Kaynak: AA

Süleyman Demirel Üniversitesi, Süleyman Demirel, cumhurbaşkanı, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da öğrenciler Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinden 19 Mayıs günü ücret alınmayacak
22:18 Bakanlık, Salda Gölü iddialarına cevap verdi: Bataklık olmadı, su çekildi
22:16 Bursaspor 2. Lig'e düşünce bazı futbolcular idmana çıkmadı!
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 22:55:00. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da öğrenciler Süleyman Demirel'in anıt mezarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement