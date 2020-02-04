Isparta'da öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in ismi memleketinde yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in ismi memleketinde yaşatılacak - Son Dakika

Isparta'da öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in ismi memleketinde yaşatılacak

6 saat önce

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ismi, yaşadığı evin bulunduğu sokağa verildi.

Isparta'da öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in ismi memleketinde yaşatılacak, System.String[]

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ismi, yaşadığı evin bulunduğu sokağa verildi.

Menteşe Belediye Meclisi, şubat ayı meclis toplantısı Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Güleda Cankel'in isminin, yaşadığı evin bulunduğu sokağa verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, genç kızın öldürülmesinin kendilerini ve tüm toplumu derinden sarstığını ifade etti.

Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından verilen önerge sonucunda Güleda Cankel'in isminin evinin bulunduğu sokağa verilmesi kararının oy birliğiyle alındığını vurgulayan Gümüş, şöyle konuştu:

"Hayalleri ve umutları olan Güleda Cankel kızımızın öldürülmesi hepimizi çok üzdü. Kadın erkekle eşittir, aynı haklara aynı özgürlüğe sahiptir. Bizler her zaman kadına yönelik pozitif ayrımcılık ilkesiyle hareket ediyoruz. Bunun için pek çok proje hayata geçirdik ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Güleda Cankel'in ismi artık o sokakta yaşamaya devam edecek."

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatay'da pompalı dehşet: Annesini ve eşini öldürüp, intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanı'na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 5-0 yendi Ağrı'da, bir kadın eşini satırla öldürdü

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:07:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in ismi memleketinde yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]