Isparta'da otomobil hırsızlığına 4 tutuklama - Son Dakika
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Isparta'da otomobil hırsızlığına 4 tutuklama

18.08.2022 13:57

Isparta'da park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden, 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Isparta'da park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden, 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepeci Mahallesinde park halindeki otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı. Aracın çalındığı bölge ve geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin N.S, M.B.G, O.E, F.K ve A.Ü., olduğunu belirledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da otomobil hırsızlığına 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da otomobil hırsızlığına 4 tutuklama - Son Dakika
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