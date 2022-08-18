Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepeci Mahallesinde park halindeki otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı. Aracın çalındığı bölge ve geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin N.S, M.B.G, O.E, F.K ve A.Ü., olduğunu belirledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Isparta'da otomobil hırsızlığına 4 tutuklama - Son Dakika

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