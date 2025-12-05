Tüyler ürperten cinayet! Başsız erkek cesedi buldular - Son Dakika
Tüyler ürperten cinayet! Başsız erkek cesedi buldular

Tüyler ürperten cinayet! Başsız erkek cesedi buldular
05.12.2025 20:34  Güncelleme: 20:54
Tüyler ürperten cinayet! Başsız erkek cesedi buldular
Isparta'da, yanmış bir aracın yakınında başı olmayan bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, köyde yaşayan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Isparta Valiliği, cinayetin aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde dağlık alanda, yanmış bir aracın yakınında bir şahsın cansız bedeni bulundu.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde edinilen bilgiye göre, dağlık alanda yanmış bir aracın yakınında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BAŞSIZ ERKEK CESEDİ BULDULAR

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, baş kısmı olmayan bir erkek cesedi olduğu tespit edildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan araştırmada cesedin, köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Yakınlarının bölgeye getirilerek teşhis yapmasıyla kimlik doğrulandı. Jandarma ekipleri, Özdemir'in başının gövdesinden ayrıldığını tespit ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ferdi Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

"VAHŞİVE İŞLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN CİNAYET"

Isparta Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "5 Aralık 2025 tarihinde Keçiborlu ilçemize bağlı Aydoğmuş köyünde yanmış bir aracın yakınında F.Ö. isimli vatandaşımızın vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunmuştur. Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü şekilde devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

