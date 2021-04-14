Isparta'da vaka artışı son bir haftada yüzde 100'ü geçti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı tabloya göre Isparta'da 100 bin nüfusta görülen Covid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 100'ü aşkın artışla 317,05'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son tabloyu açıkladı. Tabloya göre Isparta, son bir haftada en çok vaka artış oranının yaşandığı iller arasına girdi. Kentte 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasındaki tabloda 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan sayı 157,39 iken, bu rakam 3- 9 Nisan arasında 317,05 oldu. Son bir haftaya bakıldığında Isparta'daki vaka artış oranı yüzde 100'ü aştı. Vatandaşlar kentte rekor seviyeye çıkan vaka artışlarını tedbirlere uyulmamasına bağlıyor.

"Maske takmıyorlar, birbirlerine virüs bulaştırıyorlar"

Mehmet Tevfik Yağcı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Isparta'da da vaka artışları yaşandığını belirterek, tedbirlere yeterince uyulmadığını söyledi. Yağcı, "Dikkat etmiyorlar, maske takmıyorlar, birbirlerine virüs bulaştırıyorlar. Mesafe yok onun için virüs aldı başını gidiyor. Herkes maskesin takıp, mesafeye dikkat etmeli" dedi.

Yağcı, kendisinin de 2 kez korana virüse yakalandığını, bu konuda vatandaşların kurallara uymaları gerektiğini bildirdi.

"Kurallara uyuyorum virüse yakalanmadım"

Recep Algınkılınç da tedbirlere uyulmamasından yakındı. Kendisinin bugüne kadar Covid-19'e yakalanmadığını, bu konuda da kurallara uyduğunu ifade eden Algınkılınç, "Ayrıca genellikle temiz havada duruyorum. Bahçem var, orada temiz hava alıyorum. Korona virüs temiz havada bulaşamıyor. Dikkatli davranıyorum şu ana kadar bir şey olmadı" dedi.

"İşimiz olmadığında kalabalık yerlere girmememiz lazım"

Bazı vatandaşların pandemi tedbirlerine yeterince uymadığını belirten Algınkılınç, "Bana bir şey olmaz diyenler, Covid-19'un ne olduğunu anlamayanlar bu hususta vurdumduymaz davranıyor. Bu çok yanlış. Basın kuruluşları vatandaşları son derece aydınlatıyor. İşimiz olmadığı zamanlar kesinlikle kalabalık yerlere girmememiz lazım" dedi.

"Yaşlılar gençlere göre tedbirlere daha çok uyuyor"

Vedat Şenol ise korona virüs salgınının kontrol altına alınması için tam kapanma olması gerektiğini söyledi. Son dönemde başta ekonomik olmak üzere bazı kaygıların ön plana çıktığını bunun da vatandaşlarda gevşemeye neden olduğuna değinen Şenol, "Rehavet de oluştu. İnsanlar rehavetten dolayı dikkat etmiyor. Yaşlılar gençlere göre tedbirlere daha çok uyuyor. Ülke genelindeki psikoloji budur. Bu psikolojiyi olumlu yönde geliştirmek lazım" ifadelerini kullandı. - ISPARTA