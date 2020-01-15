Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (2) - Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (2) - Yeniden - Son Dakika

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (2) - Yeniden

7 saat önce

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (2) - Yeniden, System.String[]

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüsün altında kalan 3 yolcu ekiplerin uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaralanan 4'ü ağır, 29 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Isparta- Konya karayolunun Şarkikaraağaç ilçesi Dedeağaç kavşağında meydana geldi. Fahrettin Yazar (55) yönetimindeki Metro Turizm'e ait 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Bazı yaralılar kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla otobüsten çıkarken, 3 yolcu ise aracın altında kaldı. Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, aracın altında kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu 3 kişi, yaralı olarak kurtarıldı. 4'ü ağır, 29 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedaviye alındı.


Şarkikaraağaç, İtfaiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:44 Kaynak: DHA
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