Isparta'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Isparta'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Isparta'da yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı

ISPARTA - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza saat 06.10 sıralarında Isparta- Konya karayolu Fele köyü mevkiinde meydana geldi. Ali Yağcı idaresindeki 42 AEC 335 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Cihan Dalar'ın yönetimindeki 07 EPG 81 plakalı FIAT marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta bulunan Ali Yağcı, Mine Doğru, Ali Doğru ve Elif Kaya Dalar, yaralanırken, yolcu otobüsündeki 20 yolcu ile otobüs şoförü ve muavini yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılarak, ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan Ali Doğru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.